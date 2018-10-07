الحملة التضامنية مع ميشيل حجل تحط رحالها في صيدا بفطور عائلي يعود ريعه لدعم علاجها

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صيدا اونلاين - رأفت نعيم -

في اطار الحملة التضامنية مع وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشيل حجل ابنة الأربعة وعشرين عاما للمساعدة في علاجها من مرض سرطان الغدد اللمفاوية بالتبرع والمساهمة لتغطية كلفة العلاج في الولايات المتحدة الأميركية والتي تبلغ اكثر من 700 ألف دولار اميركي ، بادر عدد من اصدقاء ميشيل وبالتعاون مع ناشطين في مجال العمل الاجتماعي في مدينة صيدا الى الدعوة لإقامة حفل فطور عائلي يخصص ريعه لدعم علاج ميشيل وذلك عند الساعة العاشرة من صباح الأحد 14 تشرين الاول 2018 في Al Capone في صيدا - طريق جزين .

ووجه منظمو هذا الفطور الريعي من خلال هذه الدعوة رسالة الى كل القادرين على مساعدة ميشيل للمشاركة في هذه المبادرة على أساس ان "الجميع في هذه الدنيا معرض لهذا المرض وأنه بالحب والايمان نستطيع ان ننقذ حياة ونمسح دموع كثيرين يمرون بهذه التجربة الصعبة ".

الحملة التي انطلقت بشكل فردي ، تشهد تفاعلاً كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتلاقي اصداء ومبادرات متضامنة مع ميشيل في العديد من المناطق اللبنانية وخارج لبنان .

اشارة الى ان هذه الحملة تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية حول مرض السرطان ( أكتوبر / تشرين الأول ) حيث ستشكل المبادرات التضامنية مع ميشيل ومنها الفطور الريعي الذي سيقام في صيدا لدعم علاجها مناسبة ايضا للإضاءة على مرض السرطان واهمية التوعية حوله وتحفيز القادرين على مساعدة مرضى السرطان وحالة ميشيل تحديدا