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اجماع لبناني ضد مزاعم نتانياهو حول الصواريخ في بيروت

7
OCTOBER
2018
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حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من ان ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول زعمه وجود صواريخ للمقاومة قرب مطار بيروت انما تحمل نوايا عدوانية ضد لبنان.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني، محمد جواجة:"التحذير الشديد المبطن في كلام نتانياهو، ينبه اللبنانيين للخطر المستدام الذي هو الخطر الاسرائيلي ويذكرنا بأننا لانستطيع مجابهة هذا الخطر الا بوحدتنا الوطنية والتي تتطلب في هذه المرحلة الاسراع بتشيل حكومة ورص صفوفنا خلف جيشنا الوطني وخلف المقاومة".

من جهته رأى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد امين حطيط ان اكاذيب نتنياهو تكشف مدى الارباك الذي يعيشه قادة الاحتلال سياسيا وعسكريا.

وقال حطيط هذه المزاعم بحد ذاتها هي مسرحية شاءها نتانياهو لتجاوز الضغط الفضيع الذي تعرض له نتانياهو في المتغيرات الاستراتيجية الاخيرة والموقف الاخير من فخامة رئيس الجمهورية الذي عری الاحتلال ومجد المقاومة كل ذلك دفع نتانياهو الی مثل هذه المسرحية".

يشار الى ان مزاعم نتنياهو اثارت عاصفة من الردود اللبنانية على مختلف المسويات. توجت بجولة دبلوماسية دعا اليها وزير الخرجية جبران باسيل شملت عشرات السفراء المعتمدين في بيروت على المواقع المزعومة في ملعبي العهد الرياضي والغولف قرب مطار بيروت.

ومن ملعب العهد الرياضي تمكن لبنان من تسديد ضربة مدوية بوجه رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي، ليكشف عن مدی زيف اداعاءته وبالتالي يعكس مدی تخبط يعكس مدی التخبط السياسي والعسكري الذي يعيشه كيانه.

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