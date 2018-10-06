الجيش ينظم مسابقة للطلاب الجامعيين بمناسبة الذكرى 75 للاستقلال

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دعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بالتعاون مع "جمعية شباب لبنان نحو الوطنية"، في بيان، إلى "المشاركة في مسابقة، تضم ملصقا إعلانيا (بوستر)، أو عملا فنيا، أو حرفيا أو قصيدة، للطلاب الجامعيين في لبنان بمناسبة الذكرى 75 للاستقلال - اليوبيل الماسي".

وفي ما يلي شروط المسابقة العامة والخاصة وبعض الملاحظات:

"أولا: الشروط العامة للاشتراك:

- أن يكون المشترك طالبا جامعيا يحمل الجنسية اللبنانية.

- أن يكون العمل غير فائز في أي مسابقة أخرى.

- يقدم العمل مدونا عليه اسم المشترك ورقم هاتفه، مرفقا بقرص مدمج (CD) للبوستر فقط.

- الاشتراك مجاني.

- يهمل العمل غير المطابق للشروط.

ثانيا: الشروط الخاصة للاشتراك:

- نوع العمل: رسم أو صورة - رسم أو صورة مع تعليق (كلمة أو جملة باللغة العربية) - منحوتة - مجسم - لوحة زيتية - قصيدة -....

- يقدم البوستر على ورقة A3 ويوضع على CD، أما باقي الأعمال فتقدم وفقا لنوعها.

- تقدم الأعمال في الكليات، أو في أقسام التوجيه التابعة للمناطق العسكرية: البقاع - أبلح، الشمال - القبة، الجنوب - صيدا، بيروت - المتحف، جبل لبنان - الفياضية، خلال الدوام الرسمي، أو إلى مسؤول جمعية شباب لبنان نحو الوطنية في الجامعة المعنية.

- آخر مهلة لتقديم الأعمال 30 تشرين الثاني 2018 ضمنا.

- تعلن النتائج من قبل قيادة الجيش - مديرية التوجيه.

ثالثا: الجوائز:

- تقدم جوائز مالية قيمة للفائزين الأول والثاني والثالث، توزع خلال احتفال تقيمه قيادة الجيش لهذه المناسبة.

- تقدم جوائز مالية تشجيعية وشهادات تقدير للاعمال، التي تنتقل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

ملاحظات:

- يحق للجنة تعديل أي شرط من شروط المسابقة.

- تصبح ملكية الأعمال الفائزة حصريا لقيادة الجيش.

- للاستفسار، الاتصال على رقم الهاتف: 70/104562".