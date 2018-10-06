بالفيديو - ما حقيقة المياه المبتذلة التي تصل الى منازل الضاحية الجنوبية؟

A + A -

الحصول على مياه نظيفة هو حلم حي الاحلام في حارة حريك فبعد الاصفرار والروائح الكريهة الصادرة عن المياه اخذ احد سكان الحي المبادرة بحسب معلومات الاوتيفي. وبما أن زوجته تعمل في أحد المختبرات، استخرجت عينة من المياه بطريقة علمية وجرى فحصها،فتبيّن ان المياه تحتوى على جرثومة اليكولاي والمصدر الوحيد لها المخلفات البشرية.. اما بالنسبة لمصدر العنية فهناك احتمالان ، الاول ان تكون العينة من مياه عين الدلبة المسؤولة عنها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان او ان يكون مصدرها الابار الجوفية المنتشرة بطريقة او بأخرى في الضاحية الجنوبية وفي كلا الحالتين فالكارثة وقعت، وبلدية حارة حريك ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان يعالجون المشكلة. ينتظر سكان حي الاحلام بداية الاسبوع لحسم مصدر تلوث المياه التي تصل الى بيوتهم والى حينه يبقى تجّار المياه الحلوة وحدهم المستفيدين من المصيبة . (شاهد الفيديو المرفق)