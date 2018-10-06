مصادر التيار الوطني الحر تلقّت بايجابية كلام جنبلاط اليوم

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

اذا كان موعدُ العشرةِ ايام الذي حدده الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري حاسماً بالنسبة إليه لولادة حكومته الثالثة، فيُفترض أن تتفعّل اتصالاتُه وحركةُ مشاوراته على قاعدة وحدة المعايير، قبل أن يتوجّه مجدداً الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية وتقديم تصورِه، الذي وبعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، يمكن أن يتحوّل الى اعلان إنتهاء المخاض بالولادة الحكومية وتوقيع المراسيم المرتبطة بها.



في غضون ذلك، تلقت مصادر التيار الوطني الحر بايجابية كلام النائب السابق وليد جنبلاط اليوم، على الاقل من حيث الشكل، حيث بدا مختلفاً الى حد التناقض عن رد فعل افرقاء آخرين، ابرزُهم القوات اللبنانية. وهو ما يؤكد بما لا يقبل الشك، أن كلامَ الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي امس اصاب الهدف، لناحية كشفِ حقيقةْ المطالب المُضَخمة والتنازلات الوهمية.



وامِلت مصادرُ التيار في ان يشكّل الكلامُ الجنبلاطي مدخلاً لحوارٍ عقلاني يُفضي في نهاية المطاف الى تشكيل حكومةٍ تعمل وتُنتج، وهو الهدف الاساس.