درغام خلال متابعته حاجات عكار الانمائية مع مستشار رئيس الجمهورية: نسعى لاستكمال المشاريع وخلافاتنا السياسية جانبا

A + A -

أكد النائب أسعد درغام في ختام الجولة التفقدية لمستشار رئيس الجمهورية أنطوان سعيد الى محافظة عكار للاطلاع على المشاريع الانمائية، أن هذه الجولة لن تكون الأخيرة بل سيكون لنا لقاءات اخرى عقب تشكيل الحكومة التي نتفاءل بولادتها قريبا ونريدها ان تكون منتجة وفاعلة.

وأضاف: "يهمنا أن نؤكد أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يولي حاجات عكار اهتماما بالغا، وقد أوعز بالاهتمام بالمرافق الرئيسية في محافظة عكار والتي يضعها في طليعة المشاريع الانمائية الاستراتيجية: الأوتوستراد العربي الذي يربط عكار بطرابلس وبالحدود الشمالية، مطارالقليعات، الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، لأن 50 في المئة من القوى الأمنية هم من أبناء عكار ولا يوجد حتى مستوصف لائق لتأمين الطبابة لهم".

وشدد درغام على "أن الأولوية دائما بالنسبة لنا هي لمتابعة المشاريع المعدة دراستها، وهنا نوجه تحية لكل من تعب من مسؤولين سابقين ومجتمع مدني حتى وصلت المشاريع الى هذه المرحلة، مؤكدا أن ما يهمنا إستكمال المشاريع وليس تسجيل نقاط على أحد ، وسنعمل يدا واحدة ونتكاتف لخدمة عكار وسنترك السياسة عند مدخل العبدة"، لافتا الى أننا إطلعنا ميدانيا اليوم على المرحلة الأولى من الأتوستراد العربي، كما إطلعنا من العقيد الرطن الطيار حسان بركات على حاجات مطار القليعات، ونقف اليوم على اللأرض التي قدمها الجيش اللبناني لبناء المستشفى العسكري في عكار.

وتوجه درغام بالشكر من فخامة الرئيس العماد عون على الدعم الكامل والايجابية المطلقة، والتعاون من قبل قيادة الجيش التي قدمت الأرض لانشاء المبنى، مؤكدا "أننا سنتمكن من انجاز المستشفى العسكري بأسرع وقت ممكن من خلال دعم رؤساء الاتحادات الذين نوجه الشكر لهم، ودعم الزملاء النواب الذين أبدوا الاستعداد للتعاون والتنسيق، مع التأكيد على أن تمويل هذا المشروع سيكون من خلال المؤسسات المانحة وليس عبر الدولة اللبنانية، في محاولة لتجاوز الروتين الاداري، وتسريع إنجاز العمل".

وختم: "وضعنا اليوم هذه المشاريع بعهدة المهندس سعيد وسوف نتابع معه في الأيام المقبلة كل ما يتعلق بالمحافظة لوضع كل الخطط والدراسات على الطريق الصحيح وسنضع حجر الأساس للمستشفى العسكري بأقرب وقت ممكن".

المهندس أنطوان سعيد : الخلافات السياسية والحزبية لا علاقة لها بالانماء وندعو للتنسيق بين الوزارات

من جهته نقل سعيد تحيات رئيس الجمهورية العماد عون لأبناء عكار، مثنيا على التعاون القائم بين النواب ورؤساء الاتحادات والبلديات، تماما كما التعاون القائم مع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والأعمار للقيام بأعمال منظمة ومدروسة، في شكل متكامل وتحديدا لجهة الصرف الصحي والمياه، والاتصالات، لوقف الهدر في الدولة وإنجاز الأعمال مرة واحدة"، مؤكدا انه "في ظل غياب وزارة تخطيط يجب التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لإنجاز الأعمال كما هو مطلوب".

وشدد على "أن الرئيس يولي عكار إهتماما بالغا، والخلافات السياسية والحزبية لا علاقة لها بالانماء، فالانماء لا علاقة له لا بطائفة ولا بحزب، والطرق والأتوسترادات لا تتبع لعهد معين أو حكومة معينة، ومن هنا التعاون القائم بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، لمتابعة المشاريع ودفع عجلة الانماء، لافتا إلى "وجود عدد من القروض التي ستستفيد منها محافظة عكار تحديدا، والتي سيتم صرفها على الاوتوسترادات العامة والدولية".

واضاف: "في آخر جلسة مجلس وزراء اقر 75 مليون دولار لعكار. كما يوجد مبلغ 17 مليون من ضمن قرض 200 مليون للبنان"، لافتا إلى "أن إنجاز الأعمال يتم حسب تصنيف الطرق الأكثر حاجة".

وشدد على أن العماد عون حريص على توزيع عادل للأموال وتحقيق الانماء المتوازن بين مختلف المناطق والمحافظات.

وكانت جولة في منطقة المحمرة حيث يبدأ الأتوستراد العربي، وفي بلدة الكويخات حيث تنتهي المرحلة الأولى منه بحضور النائبين أسعد درغام ومصطفى حسين، ورؤساء اتحادات بلديات عكار، حيث عقد لقاء في دارة رئيس إتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر الحايك وعدد من رؤساء الاتحادات.

وألقى رئيس الاتحاد عمر الحايك كلمة ترحيبية بممثل الرئيس عون المهندس سعيد والنواب، ووجه عبره تحية لفخامة الرئيس لاهتمامه بحاجات عكار.

ودعا الحايك الأطراف السياسية الى "التنازل قليلا لتشكيل الحكومة وإطلاق كل هذه المشاريع، التي تحتاجها المحافظة".

بدوره، دعا النائب مصطفى علي حسين الى "تسريع اعمال التلزيم المتعلقة بالاوتوستراد العربي في أسرع وقت ممكن، وعدم انتظار انتهاء مرحلة للبدء بالأخرى بل العمل بالتوازي".