ندوة علمية للجنة الدراسات في التيار الوطني الحر بعنوان "الوضع الاقتصادي في لبنان بين الواقع والعالجات"

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فادي عسلي يشرح خريطة الطريق للنهوض بالوضع الاقتصادي.

نظمت لجنة الدراسات في "التيار الوطني الحر" ندوة علمية بعنوان "الوضع الاقتصادي في لبنان بين الواقع والعالجات" تحدث فيها مستشار رئيس الجمهورية فادي عسلي والخبير الاقتصادي ورئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد حسن مقلد، في البداية شرح عسلي الوضع الاقتصادي في لبنان وأهمية خطة ماكينزي في تحريك العجلة الاقتصادية.



واشار عسلي الى أنه وحتى يتم النهوض بالاقتصاد يجب اطلاق المشاريع الرئيسية الثلاث المحددة بشكل فوري لتوليد الزخم عبر اطلاق مشاريع لتحقيق مكاسب سريعة وترتكز على تصميم تجربة ممتعة للسائح من أولها الى آخرها مع الاستفادة من تجربة المطار بحلته الجديدة، تصدير 2 الى 3 أنواع من المحاصيل اللبنانية الى الاسواق الجديدة، الاحتفال الوطني بالذكرى المئوية لقيام الظولة اللبنانية، مشيرا الى "ضرورة إنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب من الحدود السورية للاستفادة من فرصة اعادة اعمار سوريا والعراق التي تبلغ قيمتها نحو 100 الى 300 مليار دولار كما وإنشاء مركز "معرفة الذكي" لاستضافة شركات الابداع والتكنولوجيا وخدمات التعاقد الخارجي داخل وخارج مجتمعات المعرفة".



ولفت عسلي الى أن "ابرز العوامل التي أدت الى نجاح خطط مماثلة أعدتها دول تتشارك عددا من الخصائص مع لبنان اهمها وضع رؤية وطنية مشتركة، مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة الاضافية، بناء رأسمال بشري متميز، ضمان حكومة فعالة، توفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافشية واخيرا بناء اقتصاد منفتح يقوم بشكل اساسي على تنمية القطاع الخارجي"، مشددا على ضرورة "التركيز على خمسة قطاعات منتجة السياحة،اقتصاد المعرفة، الخدمات المالية، الصناعة، الزراعة"، مضيفا: "يجب ايضا البدء فورا بمعالجة العجز التجاري عبر مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري ووضع سياسة متكاملة للرسوم على الواردات وتحقيق الصادرات".



كذلك كانت كلمة لحسن مقلد شدد فيها على "ضرورة نشر الخطة الاقتصادية إلى أبعد مدى حتى تتحول إلى مادة نقاش دسمة"، مشيرا الى أن " لدينا صناعة جيدة والخيار الاقتصادي الحالي همش الصناعة والزراعة"، مضيفا: "معظم البلدان ترتكز على الانتاج ولبنان منذ ٢٠١١ مكشوف اقتصاديا حتى ان اغلب الاشياء يتم استيرادها من الخارج"، مشيرا الى أن "صندوق النقد الدولي اعترف بأن لدى لبنان خلل بنوي أي أن الاقتصاد مركب خطأ".