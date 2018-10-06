بن سلمان يكشف كم دفع محتجزو "الريتز" وكم بقي منهم قيد الاحتجاز

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كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة حصلت حتى الآن على 35 مليار دولار من المحتجزين في إطار مكافحة الفساد، وذكر أن 8 منهم لا يزالون موقوفين.

وأكد بن سلمان، في مقابلة موسعة مع وكالة "Bloomberg" الأميركية نشر نصها مساء الجمعة: "لست متأكدًا من الرقم، لكني أعتقد أنه فوق 35 مليار دولار اليوم. أعتقد أننا سنصل للرقم النهائي ربما خلال العامين القادمين. تم تحصيل 40 بالمئة من المبلغ الحالي نقدا، والـ60 بالمئة الباقية في الغالب على شكل أصول".

وأشار بن سلمان إلى أن "الشركات والممتلكات تدار من قبل استدامة، لكن النقد يرسل لوزارة المالية، وبعد عامين من الآن سيتم إغلاق هذا الملف بأكمله".

وأفاد ولي العهد السعودي بأنه تبقى هناك 8 أشخاص قيد الاحتجاز، موضحا أنهم "الآن مع محامين خاصين بهم، ويواجهون القوانين السعودية".

وتشهد السعودية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم الأمراء ورجال الأعمال والوزراء ومسؤولون كبار، احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.