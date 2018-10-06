اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 06-10-2018

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الجمهورية

بعد كلام رئيس الحكومة المكلّف عن إقتراب تشكيل الحكومة، تصاعد توتّر المستوزرين وتكاثرت زياراتهم كلٌّ إلى مرجعيّته.

بدأ بعض الوزراء ممّن لا يأملون في العودة إلى الحكومة بتجميع أغراضه الشخصية تحسُّباً للرحيل.

يربط حزب محسوب على منحه الثقة لحكومة "8 آذار" الرئيس سعد الحريري بتمثّله في التشكيلة الوزارية أما غيابه عنها فسيدفعه الى حجب الثقة.

الاخبار

لا استهداف للبنانيين في أنغولا

شهدت الأيام الأربعة الماضية انتشار الكثير من الإشاعات حول أوضاع اللبنانيين المغتربين في أنغولا، لجهة الحديث عن طرد عدد كبير منهم، من دون أي مسوّغ قانوني. لكن تدقيق الجهات الرسمية في الأمر أظهر أن السلطات الأنغولية اتخذت إجراءات متصلة بتجارة الألماس، شملت عدداً كبيراً جداً من التجار، بينهم نسبة صغيرة من اللبنانيين، إضافة إلى فرنسيين وبلجيكيين ورعايا دول أخرى. فمن أصل أكثر من 1100 شخص (من جنسيات مختلفة) جرى توقيفهم، لم يتجاوز عدد اللبنانيين الثلاثة، إضافة إلى بلجيكي من أصل لبناني، جرى إطلاق سراحهم في يوم توقيفهم نفسه. كذلك استدعي عدد من اللبنانيين إلى التحقيق، ثم أطلق سراحهم، على رغم أن بعضهم لا يحوز إقامات شرعية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أسباب الإجراءات الجديدة المتخذة هي «معركة تجارية» يخوضها الرئيس الأنغولي الجديد على أنصار الرئيس السابق الذين يسيطرون على سوق الألماس في البلاد.



البناء

كواليس

قال سفير دولة أوروبية وازنة أمام شخصيات لبنانية إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد في ردّه على وزارة الخارجية اللبنانية والجولة التي نظمتها للسفراء في المواقع التي قال نتنياهو إنها مستودعات تضمّ ألف صاروخ ثقيل، المصداقية التي أرادها من إظهار الصور في نيويورك، وعملت الخارجية اللبنانية على تكذيبها بالجولة، فالقول إنّ الصواريخ تمّ إخلاؤها يطرح سؤالاً بديهياً كيف تمكّنت «إسرائيل» من متابعة الصواريخ التي دخلت بالمفرّق والقيام بإحصائها وقالت إنها كانت تلاحقها في سورية بالمفرّق أيضاً وعجزت عن متابعة ترحيلها بالجملة، أو بالأحرى أضاعت فرصة ضربها بالجملة أيضاً، وعملية إخلاء ألف صاروخ ضخم في ثلاثة أيام يستحيل أن تتمّ دون جلبة ظاهرة!؟



اللواء

همس

تتحدث معلومات عن أن أحد طرفي «الثنائي الشيعي» بات أكثر قبولاً لفكرة حصر تمثيل طائفة بتيّار سياسي معروف.

لغز

تحدثت تقارير صحافية بريطانية عن خسائر مالية تصيب قيمة النقد اللبناني، بصرف النظر عن سعر الصرف.



المستقبل

يقال

إنّ مراقبين عن كثب لتطورات ملف تشكيل الحكومة لفتهم خلال الساعات الأخيرة بروز أكثر من موقف يعكس مقاربات مختلفة داخل تكتل نيابي بارز إزاء الملف.