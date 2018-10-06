عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 06-10-2018

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الجمهورية

"القوات" و"الإشتراكي" يتصدَّيان لباسيل

شروط باسيل للتأليف تبدِّد تفاؤل الحريري... ولقاء آخر قريب في بعبدا

الاخبار

بري لـ«الأخبار»: عدنا إلى الصفر

ملوِّثو الليطاني... النيابة العامة تدّعي على 31 مصنعا

البناء

باسيل يكشف أن لا تغيير في الوضع الحكومي... وتساؤلات عن وظيفة تفاؤل الحريري

اعتماد تمثيل 14 و8 آذار بالجملة لا بالمفرّق ينتج حكومة وحدة وطنية لا فدرالية طوائف

اللواء

تقاسُم الوزراء بين «التيّار» و«القوات»: التفاؤل يتلاشى

الحريري مصدوم بالتصعيد المفاجئ.. وجنبلاط و«القوّات»: ليس باسيل من يحدِّد معيار التأليف

المستقبل

مواقفه أثارت ردود فعل «قواتية» -; «اشتراكية»

«معايير» باسيل تضعضع التفاؤل بالتشكيل

الديار

تفاؤل الحريري ليلاً يمحوه باسيل نهاراً: الحكومة إلى المربّع الأول

باسيل يفتّت بحصة الحريري ويبدّد وعد الأيام العشرة