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البستاني: للعمل سريعا لتأمين التمويل اللازم لمستشفى دير القمر

5
OCTOBER
2018
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تحت عنوان مستشفى دير القمر الحكومي اليوم قبل الغد، استكمل نائب الشوف الدكتور فريد البستاني حملتة المطلبية لاستكمال وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي، والعمل ليكون هذا المستشفى مستشفى جامعياً وليس فقط مستشفى للطوارىء كما أراد البعض تحويله وذلك لغاية في نفس يعقوب.


يذكر أن المستشفى المذكور كان قد بدأ العمل فيه منذ العام ٢٠٠٣ أي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وهو لم يزل كتلة من الباطون لا روح فيه ولا حياة، وبدلاً من أن يكون ملجأ لكل مرضى المنطقة، فإن عدداً من العائلات النازحة تشغله للمبيت فيه.


هذا وكان النائب الدكتور فريد البستاني قد وضع نصب عينه العمل على استكمال المستشفى، وقد تعهد البستاني بذلك من ضمن برنامجه الإنتخابي، وبعد أن أصبح نائباً بدأ نائب الشوف حملته لتحقيق وعده للمواطن الشوفي، لا سيما لسكان منطقة دير القمر والبلدات المحيطة بها. ويعتبر المستشفى ضرورياً لكل أبناء المنطقة إلى أي دين أو طائفة انتموا، من قرى بلدات الحرف وبيت الدين ودير القمر وكفرحيم والودايا، وأنه لا يوجد مركز إستشفائي واحد في المنطقة المذكورة، لكل المرضى الذين يعانون من أمراض ومشاكل صحية تتطلب نقلهم إلى المستشفى بأقصى سرعة لإنقاذ حياتهم.


ويناشد عضو تكتل لبنان القوي كل المعنيين للعمل سريعاً لتأمين التمويل اللازم لمستشفى دير القمر، وهو سيواصل جهوده في هذا الإطار، سيما بعد تشكيل الحكومة العتيدة وبالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

 

 

 

 

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