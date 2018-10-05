وفد من لجنة العودة في التيار الوطني الحر زار بلدية شحيم وبحث أوضاع النازحين

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زار منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في "التيار الوطني الحر" نقولا الشدراوي على رأس وفد ضم عضو اللجنة المركزية عن قضاء الشوف ايلي حداد واعضاء اللجنة الأهلية للعودة في اقليم الخروب: الدكتور فيروز المعلم، علي الحجار وعمر الحاج شحادة ومنسق شحيم في التيار سعيد عويدات بلدية شحيم، وعقد لقاء مع رئيس البلدية السفير زيدان الصغير، تم خلاله البحث في اوضاع النازحين في البلدة، ووضع المحال التجارية والصناعية التي أنشأها النازحون خلافا للقانون، والتي تشكل منافسة غير مشروعة لأهالي البلدة. واتفق المجتمعون على استمرار التواصل والتعاون لما فيه خير البلدة والوطن والمصلحة العليا للأخوة النازحين والعمل لعودتهم إلى وطنهم سوريا.