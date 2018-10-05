خاص - هشام حداد يتفوق على مارسيل غانم... بالنقاط

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يتواصل الكباش المستمر حول موضوع الـRating بين قناتي الـLBCI والـMTV، وبدا ذلك بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج “صار الوقت” للإعلامي مارسيل غانم، وانتقال "لهون وبس" من الثلاثاء الى ليلة الخميس.



بحسب احصاءات شركة ايبسوس، فمن قرابة الساعة 9.45 مساء لغاية 11.55 اي عندما كان كلا البرنامجين على الهواء، نال حداد 9.2 نقاط مشاهدة فيما نال غانم 8.2% كمعدل، مع العلم ان كل نقطة تمثل حوالي 40000 مشاهد، و بلغ حداد الذروة قرابة 10.35 ب 11.8 نقاط مقابل 11نقطة لغانم قرابة الساعة 10.15 اذاً النتيجة كانت متقاربة نوعا ما الا ان حلقة غانم كانت الاولى و مع ضيف من طراز الرئيس سعد الحريري.