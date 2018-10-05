بالفيديو - في لبنان... ترك زوجها المنزل فرمت بنفسها من الطابق الثاني!

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أقدمت مساء أمس المدعوة حلا.م والبالغة من العمر اثنين وعشرين عاماً على رمي نفسها من الطابق الثاني في البناء الذي تقطن فيه في بلدة البساتين-قضاء عاليه.



وفي التفاصيل, بحسب ما اشارت صفحة "وينية الدولة" على حسابها عبر فايسبوك ان "حلا تزوجت حديثا وسكنت مع زوجها في منزل والديها والذي يضم بالاضافة الى اشقائها شقيقتها المتزوجة وزوجها وذلك في احدى الابنية في بلدة البساتين".



الى ذلك واثناء وجود حلا على شرفة منزلها، مرّ زوجها يقود سيارته تحت الشرفة، قامت حلا بالمناداة عليه الا انه نظر اليها واكمل طريقه.الأمر الذي دفع الزوجة برمي نفسها من الطابق الثاني لتسقط على الارض مضرجة بدمائها كما اصيبت بكسور في مختلف انحاء جسدها.

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