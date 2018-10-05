صحناوي: قرار الحريري باعتماد معيار واحد ساهم في حلحلة الملف الحكومي

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إعتبر النائب نقولا صحناوي في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 93,3"، "أن ما ساهم في حلحلة الملف الحكومي هو قرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري باعتماد معيار واحد على كل الأحزاب والكتل في تشكيل الحكومة الجديدة".



واوضح "أن من يعرقل عملية التأليف هو من يريد أضعاف حجمه"، لافتا الى "أن فاعلية العمل الحكومي هي أهم من الأعداد وتوزيع الحقائب، لأن المطلوب ألا تكون الحكومة المقبلة معطلة كما كنا نشهد في الحكومات السابقة".



وعن كلام الوزير جبران باسيل اليوم، أشار صحناوي الى "أنه سيبادل الرئيس الحريري بالإيجابية نفسها الا أنه سيطلب منه خطوات عملية لترجمة هذه الإيجابية بتشكيل الحكومة سريعا".