صحافي كويتي يسيء الى اللبنانيين.. ودولة الكويت تأسف!

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في سابقة جديدة لدولة خليجية، صدر موقف رسمي من الكويت على غرار الموقف الرسمي اللبناني الذي تضامن مع الكويت وأميرها.

وقد رفض نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ما جاء في المقال الافتتاحي لرئيس تحرير جريدة السياسة وتضمن اساءات مشينة للأشقاء في لبنان مشيراً الى أن إن دولة الكويت تأسف أسفا بالغا لما ورد في المقال من إساءة مشينة للأشقاء في لبنان.

وأكد الجارالله أن كل ما ورد في المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وعلى عدم الإساءة لها وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقيا صافيا بعيدا عن الشوائب.

وأفاد نائب وزير الخارجية الى أنه تمت احالة الكاتب إلى الجهات المختصة ليأخذ القانون مجراه في مثل تلك الحالات.

وكان رئيس تحرير جريدة السياسة الصحافي أحمد الجارالله قد تطاول على لبنان ومسؤولين منهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل في المقال الافتتاحي للجريدة.