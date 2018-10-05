يحض زوجته على ممارسة الدعارة بالاشتراك مع أخرى

A + A -

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بتسهيل أعمال دعارة وحض زوجته على ممارستها بالاشتراك مع أخرى، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة.

واشارت المديرية الى أنه نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت المفرزة المذكورة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه بهم، وتوقيفهم بتاريخ 28/09/2018، وهم كل من:

- ع. ط. ( مواليد عام 1970، لبناني)

- آ. ط. ( مواليد عام 1989، سورية) زوجة الأول.

- ا. خ. ( مواليد عام 1984، سورية)

وبالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص، اعترفوا انهم يقومون بأعمال دعارة لقاء مبالغ مادية.