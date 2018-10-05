خاص - عن كواليس نقاشات "تشريع الحشيشة" وموعد بت القانون

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كبريال مراد -





في آخر جدول جلسة اللجان المشتركة امس، وضع "اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي"، فكان نجم الجلسة في اسئلة الاعلاميين للنواب، على هامش الجلسة، وإن لم يصل اليه النقاش، ورحّل الى موعد لاحق.

ولكن مجرد وضعه على الجدول، يشكّل اشارة جدّية الى أن هذا الملف سلك طريقه التشريعية، التي قد لا تكون نهايتها سريعة بحسب معلومات الtayyar.org، "لأن خطوة من هذا النوع تحتاج الى دراسة متأنّية في الجدوى والضوابط".

امس، مازح أكثر من نائب سائليه عن الموضوع. منهم من قال "مكيفين بلا حشيشة"، ومنهم من ارفق جوابه بابتسامة عريضة قائلا" ليش ناقصنا اتدودخ؟".ولكن بعيداً عن تحويل الملف الى مادة للسخرية او المزاح، تبدو الخطوة جدّية، وهي التي أتت من ضمن توصيات ماكينزي للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

وتشير معلومات الtayyar.org، الى أن رئيس المجلس النيابي سبق له وأن فاتح وفداً اميركياً زاره في عين التينة نهاية العام 2017، من دون ان يلقى جواباً اعتراضياً على الموضوع. نوقشت المسألة مع أكثر من جهة، محلية ودولية، فاعتبر المعنيون بالمحصّلة أن ضوءاً أخضر لاح في الافق، خصوصاً ان التشريع لغايات طبية واستشفائية سيساهم بمدخول جيد ينعش الناتج المحلي.

في البرلمان اليوم اقتراحان، الأول موقع من نواب حركة امل الذين فضّل حزب الله التزام الصمت وتفويضهم بالملف، والثاني من نائب القوات انطوان حبشي، سيدرسان لوضع الضوابط واتخاذ القرار.

وبحسب معلومات الtayyar.org، فالمسألة لن تبت في اللجان المشتركة، بل في اللجان النيابية او الفرعية، قبل أن تعود الى اللجان المشتركة، في طريقها الى الهيئة العامة. ما يعني أن المدة الفاصلة بين العرض الجدّي للموضوع واقراره غير محددة بعد.

ولكن في كواليس النقاشات افكار عدة يتم تداولها، خصوصاً لناحية الجهة الادارية لهذا الملف. وهنا، يخرج من يقول إن التعاون بين الادارات والوزارات من صحة وزراعة ومالية أكثر من ضروري في هذا الملف، بينما ينحو آخرون في اتجاه استحداث مؤسسة عامة على غرار الريجي.

ولكن ما هو دور القطاع الخاص في هذا المجال؟ يشدد عدد من النواب ان الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على هذا الصعيد أكثر من ضرورية، "فالقطاع الخاص يجب ان يشترك في ادارة القطاع، على أن توضع الضوابط من قبل الدولة، فتحوّله الى ادارة عامة مسألة غير مستحبة، في ظل التجارب"، بحسب اصحاب هذا الرأي.

تبقى مسألة أخرى بحاجة لبحث، وهو مصير المطلوبين والموقوفين. هنا أيضاً لا اجابة نهائية لدى النواب، على الرغم من اعتبار بعضهم أن الموضوعين منفصلين بين التشريع لاغراض طبية، وملف المطلوبين من تجار ومروجين.