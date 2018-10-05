عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 تشرين الأول 2018

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المستقبل: «إذا فشل العهد نفشل جميعاً.. وسأسمي كل من يعطّل "سيدر" والمسار الإصلاحي»
الحريري: «صار وقت» الحكومة
الأخبار: صيغة حكومية جديدة للحريري
اللواء: الحريري المستعد «للتضحية»: الحكومة خلال أيام قليلة
«القوات» تتهم باسيل بالعرقلة.. وعقوبات أميركية على نجل عبدالله الأمين
النهار: الحريري "يُغامر" بمهلة عشرة أيام؟
الجمهورية: الحريري: البلد لم يعد يتحمل إقتصاديا
الديار: الملك سلمان طلب من ترامب قيام المخابرات الأميركية بعملية خطيرة... فهل كانت اغتيال الأسد؟
عون يضغط على الحريري «لإحراج» القوات «لإخراجها»
the daily star: Hariri confident of govt within 10 days
l'orient le jour: Saad Hariri estime que le président doit « faire des sacrifices », tout comme lui