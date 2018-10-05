أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 تشرين الأول 2018

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المستقبل: يقال

ان ديبلوماسيين معتمدين في بيروت يتحدثون عن تحضيرات لعقد اجتماع بين لجنتين لبنانية وروسية لوضع خطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم حيّز التنفيذ.



البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ الرسائل الإيرانية التي حملها الأسبوع الماضي غاية في الأهمية، فقد قالت إنّ المبادرة العسكرية في المنطقة بيد إيران عبر رسائل صاروخية تحت أنوف الأميركيين في العراق وسورية، وضدّ جماعات تعمل تحت راية واشنطن لاستهداف إيران، وقالت إنّ المبادرة السياسية بيد إيران عبر التشكيلة الدستورية التي حملتها الاستحقاقات العراقية في الرئاسات الثلاثة التي تمّت دون تفاهم إيراني أميركي بل بتمرير إيراني من بين أقدام الأميركيين…



اللواء: أسرار

همس

يستعد لبنان بعيداً عن الأضواء، لمواجهة استحقاقات 5 ت2 في شقين ماليين: محلي ودولي؟



غمز

خلافاً لخبريات سرت، لم يقم أي من «الثنائي الشيعي» بأية محاولة، تندرج في إطار وساطة، واكتفى «الثنائي» بالبحث عن التأليف بسرعة!





لغز

وضع قطب نيابي مرجعاً رفيعاً في أجواء لقاء ملّي، معني هو أصلاً في اتجاهاته وقراراته؟



النهار: أسرار الآلهة

دوام بلا انتاج

يشكو مواطنون من توقف موظفين رسميين عن اجراء المعاملات للناس قرابة الأولى والنصف بعد الظهر رغم أن الدوام الجديد فرض العمل الى نحو الرابعة في مقابل عطلة السبت



مرفأ في مقابل مرفأ ...

يدور حديث عن إنشاء مرفأ في الناقورة في مقابل إنعاش مرفأ طرابلس مع إغفال الكلام على مطار القليعات الذي بات حاجة ملحة وضرورية....



مع كهرباء زحلي

قال نائب زحلي سابق إن الذي يخوض المعركة ضد شركة كهرباء زحلة سيخسر سياسياً وشعبياً لأن الوعود ببدائل ليست واقعية وستنعكس سلباً على مطلقيها.





الجمهورية: أسرار





