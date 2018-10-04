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الأساتذة المتمرنون للتعليم الثانوي اكدوا عدم تبني أي إضراب الإثنين وشكروا كل من ساهم بنيل حقوقهم

4
OCTOBER
2018
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 أعلن الأساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية، "عدم تبني أي إضراب يوم الإثنين ريثما تنجلي الأمور".وقالوا في بيان " بعد انتظار تم توقيع مرسوم الاعتمادات من قبل فخامة رئيس الجمهوية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين نقدر ونحترم ...نشكر دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري على وعده ووفائه".

اضاف البيان: "كما تم توقيع مرسوم التثبيت من قبل وزير التربية مروان حمادة إذ نشكر مسعاه ووقوفه الدائم مع حقوقنا وهنا الشكر موصول لمعالي وزير المالية علي حسن خليل إذ كان الأمل ولم يتوان عن إمضاء أي معاملة تخصنا بل كان المتابع الشخصي لها وخاصة ما يتعلق بالدرجات الثلاث. لكل من دعمنا ووقف معنا في سبيل الوصول إلى حقنا نبادله الاحترام ولا سيما رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب حيث ننتظر صرف رواتبنا قريبا مع الدرجات الثلاث ومفعولها الرجعي، كما أبلغ رئيس رابطة التعليم الثانوي الحريص والمتابع الأستاذ نزيه جباوي الذي له منا كل التقدير والاحترام على جهوده المبذولة في سبيل تحصيل حقوقنا. والرهان عليكم انتم ايها، الأساتذة الأباة يا من حضرتم بكل شموخ في الساحات دون كلل أو ملل لنيل الحقوق وكونوا كما عهدناكم على اهبة الإستعداد للعودة إلى ساحات النضال في حال لم تصرف الدرجات مع مفعولها الرجعي".

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