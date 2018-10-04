جبران باسيل والحكومة بين عدوان وبوصعب وكنعان... حصرياً عبر الـ OTV

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صدفة لمحنا باروقة مجلس النواب حليفي "اوعا خيك" المتخاصمين سياسيا ، يضحكان ويتعانقان ...فوجدنا الفرصة سانحة للسؤال

هني اولريدي مسهلين، قلنا لبوصعب فاستعان الاخير بصديق لم يكن سوى عراب اتفاق معراب زميله ابراهيم كنعان املا ان يكون يحل وسطيا بينه وبين عدوان

لبى كنعان نداء بوصعب وحضر وسيطا فاستحضر عدوان الغزل القواتي، ليس بالتيار انما بكنعان قبل ان يحضر فجأة طيف جبران

قال عدوان كلمته ومشى..ظنا منه انه "زمط" ...فكان له بو صعب بالمرصاد : لا ما فيك تقول هيك كلمة وتمشي بدك تسمع الجواب

اختلف بوصعب وعدوان قبل ان ينجح اتلاول باقناع الثاني فيتفقا على الرئيس المكلف

هنا تدخل الوسيط بدبلوماسيته المعهودة يقول :"هيك مش رح تفهمي شي رح قللك ياها":

فكان سلام واتفاق ووئام...امّن كنعان على زميليه وهمّ ليدخل قاعة المؤتمرات وعينه على بوصعب وعدوان

هلق ما ترجعو تعملو مناظرة تلفزيونية".

وهكذا كان...انتهت المناظرة التلفزيوية اليوم لكن بين القوات والتيار قصة طويلة طويلة لم ولن ينتهي فصولا!!!