الحشيشة داخل مجلس النواب... تشريع زراعتها وتصديرها قريبا؟

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بمساعدة خطة ماكينزي الاقتصادية شقت الحشيشة طريقها الى داخل مجلس النواب من ضمن التوصيات للنهوض بالاقتصاد اللبناني فتجارة الحشيشة بهدف غايات طبية واستشفائية ستساهم بمردود مالي جيد ينعش الناتج المحلي

اول خطوة في مشروع تشريع الحشيشة تمثل بوضع اقتراح القانون لتنظيم زراعتها على جدول اللجان النيابية المشتركة من اجل درسها

عن الجهة التي ستتولى ادارة قطاع زراعة الحشيشة وتصديرها الى الخارج بعيدا عن الاحتكار سألت الـ"او تي في" الاطراف السياسية عن رأيها

والى ما بعد تشريع هذا القطاع سألنا عن مصير المطلوبين التي ارتبطت اسمائهم تاريخيا بهذه الزراعة

كان يطلق عليها لقب الممنوعات اما اليوم فاصبح الموضوع جديا وجميع الأطراف على توافق تام عليه لاغراض طبية وتجارية بحتة وفيما رفض نائب حزب الله نواف الموسوي التعليق امام عدسة الكاميرا على الموضوع افادت معلومات ال"او تي في" ان حزب الله قرر عدم التدخل بهذا الامر وقد سلم الدفة الى حركة امل