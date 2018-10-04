مكتب وزير الطاقة والمياه: حذر من مغبة التمادي الفاشل في الهجوم الممنهج

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صدر عن مكتب وزير الطاقة والمياه الردّ التالي:

"ينفي مكتب وزير الطاقة والمياه نفياً قاطعاً لكل ما ورد في الخبر المغلوط الوارد على موقع "ليبانون ديبايت" بعنوان: "إقصاء مستشارة من وزارة الطاقة"، مشيداً بكل المستشارين العاملين ضمن فريق عمله، محذراً من مغبة التمادي الفاشل في الهجوم الممنهج تارةً على وزير الطاقة وطوراً على مستشاريه بهدف النيل من سمعتهم والتعتيم على الانجازات الضخمة التي حققوها على مدى سنوات، مؤكداً ان لا مكان لفاسدين او فاسدات بيننا وبالتالي في حال صح الزعم المغلوط بوجود اي فاسد فمن الغباء القول ايضاً بنقله الى مناصب أعلى".