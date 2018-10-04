وفد من لجنة العودة في التيار الوطني الحر زار بلدية برجا عارضا لأوضاع النازحين

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زار منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في "التيار الوطني الحر"، نقولا الشدراوي على رأس وفد ضم عضو اللجنة المركزية ايلي حداد، واعضاء اللجنة الأهلية للعودة في اقليم الخروب، بلدية برجا وعقد لقاء مع رئيس البلدية نشأت حمية، تم خلاله البحث في اوضاع النازحين في البلدة، وسبل عمل البلدية لتطبيق قانون العمل بالتعاون مع وزارة العمل، واعتماد المعايير الصحية والقانونية بالتنسيق مع دوائر المحافظة.



واتفق المجتمعون على استمرار التواصل والتعاون، لما فيه خير البلدة والوطن والمصلحة العليا للنازحين وعودتهم إلى وطنهم.