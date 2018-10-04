كنعان اجتمع مع وفد البنك الدولي: أمل بعدم تأخير الحكومة وشكر على التعاون مع لجنة المال الذي يضع الاصلاح على السكة

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اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس النيابي مع وفد من البنك الدولي، ضم المدير الاقليمي في البنك الدولي ساروج كومارجاه وممثل البنك الدولي في لبنان منى قوزي ومنسقة العلاقات العامة الخارجية في البنك الدولي منى زيادة.



وقد جرى البحث ببرنامج البنك الدولي في لبنان، والقوانين التي اقرها المجلس النيابي في الآونة الأخيرة، وقد ابدى الوفد ارتياحه لعمل المجلس عموماً ولنتائج الجلسة التشريعية الأخيرة، كما لعمل لجنة المال والموازنة على الصعيد الرقابي، شاكرين لكنعان التعاون الذي يضع الاصلاح المالي على السكة الصحيحة، لاسيما في ضوء ما اقر في مؤتمر سيدر.



كما جرى عرض لعدد من المسائل المالية والاقتصادية التي ستتابع مع المجلس النيابي واللجنة، بانتظار الحكومة الجديدة التي أمل الوفد في أن لا يطول تأليفها.