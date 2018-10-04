كنعان يبحث في آليات تطبيق قانون الاسكان

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مكتبه في المجلس النيابي،ـ مدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود، في حضور مقرر لجنة المال النائب نقولا نحاس، وتم البحث في الافكار المتداولة للآليات التطبيقية للقانون الذي صدر عن المجلس النيابي بفتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة كحل لمدة سنة لأزمة الاسكان.

وتم الاتفاق على توسيع مروحة الاتصالات الاسبوع المقبل، لتشمل في المرحلة المقبلة مصرف لبنان وجمعية المصارف، تمهيداً لدعوة لجنة المال والموازنة الى جلسة للتوافق على آلية تشمل جميع المعنيين في هذا الملف،ـ وفي طليعتهم وزارة المالية ومصرف لبنان.