تاتش تتعاون مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي لتعزيز النظام البيئي الرقمي للشركات الناشئة المحلية

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: أعلنت تاتش، شركة الإتصالات الخلوية الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين عن إنطلاق النسخة الثانية عشر من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة بإشراف منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق "لو غراي" Le Gray في بيروت حيث جرى عرض تفاصيل هذه المسابقة السنوية المصممة لدعم الشركات الناشئة في العالم العربي والاحتفاء بها والتحديثات التي رفعت من قيمة الجوائز الممنوحة الى نحو 160,000 دولار أميركي.

عقد المؤتمر الصحافي بحضور معالي وزير الاتصالات جمال الجرّاح، الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان، ساروج كومار جا المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ورئيسة مجلس إدارة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هلا فاضل، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل إعلام إقليمية ومحلّية. هذا وشهد المؤتمر حلقة نقاش ضمت كل من غوركان وفاضل وكومار جا ومحمد رباح ممثلاً لمنطقة بيروت الرقمية Beirut Digital District، وشملت مواضيع متعلقة برعاية الابتكار وريادة الأعمال في لبنان.

لطالما كانت شركة تاتش داعمة للمبدعين في لبنان ولهذه المسابقة بالتحديد، حيث قامت في وقت سابق من هذا العام بإطلاق برنامج تاتش للإبتكار TIP لإلقاء الضوء على رواد الأعمال ودعم مشاريعهم.

تنظّم المسابقة بالشراكة مع "مجتمع جميل" المؤسسة الاجتماعية التي تدير مروحة كبيرة من المبادرات الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومجموعة البنك الدولي، المنظمة العالمية التي تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات المالية والمساعدات التقنية. وتحظى المسابقة أيضاً بشركاء داعمين هم منطقة بيروت الرقميةBeirut Digital District (BDD) التي تكرّس جهودها لإنشاء مركزاً للصناعات الرقمية والإبداعية في لبنان، و"رولان بيرغر" Roland Berger، شركة الاستشارات العالمية التي تتخذ من ميونخ مقراً لها، بالإضافة إلى "كريم" Careem صاحبة تطبيق النقل الذكي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان إنه "باعتبارنا مزوّداً رئيسياً لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان، تقع علينا مسؤولية تطوير البيئة الحاضنة محلياً لريادة الأعمال وتثبيت موقع لبنان ليصبح رائداً في الابتكار الرقمي على مستوى المنطقة. وليست شراكتنا مع منتدى MIT للشركات سوى ترجمة عملية لرؤية مجموعة زين، القائمة على الابتكار وانسجاماً مع برنامج تاتش للتنمية المستدامة Positive touch الذي يدعم أيضاً هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التاسع الذي يركّز على تنمية الصناعة والابتكار والبنية التحتية".

تحوّلت مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة إلى حدث سنوي ينتظره الآلاف من الرياديين الشباب في العالم العربي الذين يعتبرونه منصّة تتيح لهم عرض أفكارهم الخلاقة والمبدعة واختبارها وتطويرها. وكل عام، تجري المسابقة ضمن ثلاثة مسارات: مسار الأفكار ومسار الشركات الناشئة ومسار الريادة الاجتماعية. وتُمنح جوائز نقدية بقيمة 160 ألف دولار. وسوف تشارك الفرق المتأهلة إلى المرحلة نصف النهائية في سلسلة من الأنشطة التحضيرية التي تتضمن دورات تدريبية وجلسات إرشاد وورش عمل. وفي المراحل النهائية من المسابقة، سوف يتم تتويج الفائزين من الفرق الواعدة (فريق عن كل مسار).

خلال المراحل الأخيرة من المسابقة، سيعلن عن فوز أكثر الفرق الواعدة (ثلاثة فرق من كل مسار).

وقالت رئيسة مجلس إدارة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هلا فاضل تعليقاً على انطلاق المسابقة إن "مسابقة الشركات العربية الناشئة، برنامجنا الرائد، هي منصة فريدة من نوعها لرواد الأعمال لعرض نماذج أعمالهم وبناء شبكة علاقات كبيرة داخل المنطقة العربية وخارجها. وشهدنا خلال السنوات الاثني عشر الماضية على النمو المضطّرد للمشهد الريادي العربي انعكس في العدد المتزايد لرواد الأعمال المتقدمين للمشاركة في هذه المسابقة الخاصة والذين لا يرغبون في إطلاق شركتهم فحسب بل يريدون التميّز عن غيرهم أيضاً. وأنا على ثقة بأننا سنتلقّى المزيد من الطلبات المميزة هذا العام! وبفضل 'مجتمع جميل'، شريكنا القديم، نقدّم لروّاد الأعمال العرب، من خلال هذا البرنامج، جوائز نقدية وأدوات للتعلّم تساعدهم في المضي قدماً وفرصة للقاء مستثمرين وغيرهم من الأطراف الداعمة".

وتُختتم مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة، بحدثٍ يُنظم على مدى ثلاثة أيام خلال شهر نيسان 2019 حيث سيتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز في احتفال رسمي.

فُتح باب التسجيل للمسابقة بدءاً من 24 أيلول، وذلك على الموقع الرسمي للمسابقة، على أن يستمر حتى 10 كانون الأول 2018.