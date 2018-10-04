living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيبسوس تحتفل بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

4
OCTOBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفلت شركة "إيبسوس Ipsos" الفرنسية ذات طابع عالمي والشركة الأولى للبحوث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناسبة مرور 30 عامًا من النمو والنجاح في المنطقة في 1 أكتوبر / تشرين الأول 2018، برعاية سعادة السفير الفرنسي في لبنان، السيد برونو فوشيه في دارته في قصر الصنوبر في بيروت. وقد أقيم هذا الحدث بحضور شخصيات رسمية وشخصيات إعلامية بارزة وأعضاء مجلس الإدارة الإقليمية والعالمية في إيبسوس.

وسلط الاحتفال الضوء على ثلاثينيّة الشركة، حيث سافر الضيوف في رحلة عبر الكلمات ومقاطع الفيديو في فعالية فريدة من نوعها. وألقى كلّ من إدوار مونان الرئيس التنفيذي لشركة "إيبسوس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديدييه تروشو، مؤسس ورئيس شركة "إبسوس"، كلمة رئيسية، تلاها كلمة تهنئة من السفير الفرنسي في لبنان، السيد فوشيه.

وقد علّق السيد تروشو قائلًا: "تحتفل إيبسوس اليوم بعيدها الثلاثين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال خوض حقبة جديدة من 'Total Understanding'  المرتبطة بتفهم العملاء الشامل. فقد شقّ التعاون القائم على النمو والتفكير الطليعي، منذ تأسيس الشركة في المنطقة طريقه في 15 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث أصبحنا اليوم جزءًا من أسرة إيبسوس".

وقال إدوارد مونان، الرئيس التنفيذي لشركة إيبسوس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا نخوض الآن مرحلة جديدة من "Total Understanding" ، حيث بات العالم بأجمعه متصل ببعضه، وحيث باتت الأبحاث جزءًا رئيسيًا من جوانب الحياة كافة". ثمّ أضاف أنّ "ما وجّهنا خلال السنوات الثلاثين الماضية، هي قيمنا الأساسية في النزاهة والفضول والتعاون وروح المبادرة الراسخة، ووضع العميل أولاً بطبيعة الحال. إن قيم "إيبسوس" هذه سوف تقودنا إلى الأمام، إلى عصر جديد من التميّز".

تأسست شركة إيبسوس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1988 وتعمل حالياً في 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مغطية 20 بلداً في المنطقة من خلال الأنشطة البحثية. تأسست الشركة الأمّ في فرنسا في عام 1975 وسرعان ما نمت لتصبح شركة أبحاث متعددة الجنسيات، متواجدة في 89 دولة وأصبحت من أهمّ الشركات في هذا المجال في العالم.

تواصل شركة إيبسوس تقدمة خدمات جديدة تواكب احتياجات المستهلك وتزود العملاء بموارد ومنصات لتسهيل العمليّات التجارية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout