الرئيس عون: غالبية النازحين الذين عادوا عبروا عن رغبتهم في العودة والسلطات اللبنانية تجاوبت

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الرئيس عون لوفد برلماني بريطاني: الشركات البريطانية ستجد مجالات عدة وفرصا للاستثمار في لبنان من خلال الخطة الاقتصادية

يوم ديبلوماسي طويل في قصر بعبدا حفل باللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي حدد فيها مواقف لبنان من التطورات المحلية والاقليمية والدولية الراهنة. كما تسلم الرئيس عون في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، اوراق اعتماد سبعة سفراء يمثلون قطر والمانيا وبلجيكا والبرازيل وكرواتيا وغانا والكونغو.

سفير مصر

في اللقاءات، استقبل الرئيس عون سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السفير نزيه النجاري الذي نقل اليه حرص بلاده على تطوير العلاقات اللبنانية- المصرية وتفعيلها في المجالات كافة، كما اكد اهتمام جمهورية مصر العربية بالاوضاع في لبنان لاسيما لجهة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة.

وفد برلماني بريطاني

واستقبل الرئيس عون وفدا برلمانيا بريطانيا من مجلس المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الاوسط CMEC برئاسة السير هوغو سوايرHUGO SWIRE، وذلك في حضور سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ. وقد نقل الوفد البرلماني البريطاني اهتمام بلاده بالوضع في لبنان وبالتقدم الذي تحقق في مجالات عدة لاسيما في مجال التعاون العسكري اللبناني- البريطاني. واعرب السير سواير عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، مشددا على اهمية استمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني لاسيما في مجالي التدريب والتجهيز، ومنوها بما حققه الجيش من انجازات رسخت الامن والاستقرار في لبنان.

ورحب الرئيس عون بالوفد البرلماني البريطاني شاكرا الاهتمام الذي توليه بريطانيا بالجيش اللبناني والذي تواصل دعمه وتدريبه ما ساهم في تحقيق انجازات امنية كبيرة لعل ابرزها مواجهة التنظيمات الارهابية وتحرير لبنان منها. وشدد الرئيس عون على اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية عارضا لما تحقق من انجازات سياسية وامنية واجتماعية منذ تسلمه مسؤولياته الدستورية، لافتا الى الخطة الاقتصادية الاصلاحية التحديثية التي تم وضعها والتي ستتولى الحكومة الجديدة تنفيذها للانتقال بالاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي.

وردا على اسئلة اعضاء الوفد، رحب رئيس الجمهورية برغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في لبنان، مؤكدا على ان هذه الشركات ستجد مجالات عدة للاستثمار وفرصا اضافية من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية. وعرض الرئيس عون لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين، فجدد المطالبة بعودة هؤلاء الى المناطق الامنة في سوريا، مؤكدا ان مجموعات منهم تترك تباعا لبنان وعلى نحو اختياري باشراف الامن العام اللبناني، ومنذ بداية تنظيم قوافل العائدين لم يتبلغ لبنان عن وقوع اي حوادث معهم بعد عودتهم. وشدد الرئيس عون في هذا المجال على ان الدولة اللبنانية لا تكره النازحين السوريين على العودة، بل تترك لهم حرية القرار، علما ان تداعيات النزوح السوري الى لبنان تشعبت واحدثت اضرارا جسيمة في مختلف الميادين. وشدد الرئيس عون على عدم جواز ربط عودة السوريين الطوعية والامنة الى بلادهم بالوصول الى حل سياسي قد يطول الاتفاق عليه.

وردا على سؤال حول موقف لبنان من تطورات القضية الفلسطينية، اكد الرئيس عون على ان التطورات المتلاحقة والتي كان اخرها الموقف الاميركي من الموافقة على جعل القدس عاصمة لاسرائيل، ثم وقف المساعدات المالية لوكالة "الاونورا" واعلان الوطن القومي اليهودي، تتناقض كليا مع القرارات الدولية ذات الصلة وتدخل القضية الفلسطينية في مسارات جديدة لا تدعو الى التفاؤل لان الشعب الفلسطيني انتظر 70 عاما للتوصل الى حل عادل لقضيته، واذ بكل ما يجري يعيد هذه القضية الى الوراء.

واطلع الرئيس عون الوفد البرلماني البريطاني على المبادرة التي اطلقها في الامم المتحدة بانشاء " اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان بهدف المساهمة في تعريف الانسان بالاخر ولاسيما الشباب، وقيام حوار بين الثقافات والاديان والتكامل مع دور لبنان كصلة وصل بين الشرق والغرب. ووعد الوفد البريطاني بمتابعة هذا الموضوع الحيوي بالنسبة الى لبنان.

وضم الوفد، اضافة الى السير سواير النواب السادة: فيليب ديون PHILIPPE DUNNE، تيم لوفتونTIM LOUGHTON، اللورد اندرو روباثانANDREW ROBATHAN، اللورد فرنسيس مودFRANCIS MAUDE، السيدة شارلوت لسلي CHARLOTTE LESLIE، مارك موريسونMARC MORRISON، السفير وفيق سعيد.

وفد " هيومنرايتسواتش"

واستقبل الرئيس عون في حضور وزير العدل سليم جريصاتي وفد منظمة "هيومنرايتسواتشHUMAN RIGHTS WATCH برئاسة السيد كينيث روث KENNETH ROTH، وذلك لمناسبة عقد المنظمة اجتماع مجلس ادارتها في بيروت تعبيرا عن تقديرها التزام لبنان العمل على المحافظة على حقوق الانسان.

في مستهل اللقاء، عبر السيد روث عن سعادة اعضاء مجلس ادارة المنظمة بالاجتماع في بيروت شاكرا التعاون الذي يقدمه لبنان للمنظمة، وعارضا لابرز اهتماماتها، ولاسيما مسألة معالجة النفايات الصلبة بعد اقرار مجلس النواب القانون الخاص بها. كما تطرق الى ابرز المواضيع التي تهم المنظمة في مجال عملها.

وقد رحب الرئيس عون بالوفد شاكرا اختيار اعضائه بيروت لعقد اجتماع مجلس الادارة، عارضا لابرز ما تحقق في مجال المحافظة على حقوق الانسان، ومنها معالجة موضوع النفايات والوسائل التي يتم درسها تمهيدا لاعتمادها. ولفت الرئيس عون الى ان القانون الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ينطلق من مبدأ اللامركزية بحيث تتمكن الادارات المحلية من اختيار الطرق المناسبة للتخلص من النفايات وفق ظروف الاتحادات البلدية المعنية.

وتناول البحث ايضا مع الوفد اوضاع النازحين السوريين في لبنان والاجراءات المعتمدة لتوفير عودة اختيارية لهم الى بلادهم لاسيما اولئك الذين نزحوا الى لبنان هربا من الاوضاع الامنية المتردية التي سادت في قراهم وبلداتهم، علما ان غالبية هؤلاء النازحين عبروا عن رغبتهم في العودة الى بلادهم، فتجاوبت السلطات اللبنانية مع رغبتهم.

وخلال الاجتماع سلم الوزير جريصاتي السيد روث تقريرا اعدته وزارة العدل عما تحقق خلال العامين الاولين من عهد الرئيس عون من انجازات في مجال حقوق الانسان، ولاسيما المواضيع التي سبق لمنظمة " هيومنرايتسواتش" ان راجعت فيها الحكومة اللبنانية.

اوراق اعتماد

الى ذلك، شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد سبعة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.

وتضمنت هذه الدفعة من السفراء: سفير دولة قطر محمد حسن جابر الجابر، سفير جمهورية المانيا الاتحادية جورج بيرغيلينGeorg Birgelen ، سفير مملكة بلجيكا هوبر كورمن Hubert COORMAN، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية باولو كورديرو دي اندراديبينتوPaolo CORDEIRO DE ANDRADE PINTO، سفير جمهورية كرواتيا توميسلافبونجاكTomislav BOSNJAK، سفير جمهورية غانا بول اوكوه Paul OKOH، سفير جمهورية الكونغو لوك جوزف اوكيوLUC JOSEPH OKIO .

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة نجلا عساكر رياشي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

نبذة عن السفراء

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد:

سفير قطر محمد حسن جابر الجابر

-حائز على بكالوريوس ادارة اعمال من الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم .

- عين في وزارة الخارجية في العام 1996.

- عمل في ادارة الشؤون الادارية والمالية، قبل ان يعين في القنصلية العامة لدولة قطر في كراتشي بين عامي 2001 و 2007.

- عمل في سفارة دولة قطر في بيروت بين عامي 2007 و 2013.

- عين سفيرا لبلاده لدى الاوروغواي من العام 2013.

سفير جمهورية المانيا الاتحادية جورج بيرغيلينGeorg Birgelen

- تقلب في مناصب ادارية عدة وعمل نائبا لبعثة بلاده في السفارة الالمانية في باناما.

- عين بين عامي 1990 و 1993 ناطقا باسم البعثة الدائمة لجمهورية المانيا الاتحادية لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

- عمل في المفاوضات المتعلقة بمعاهدة امستردام في البرلمان الاوروبي.

- تولى مناصب عدة في كل من بون واوتاوا قبل ان يعين نائبا لرئيس بعثة في السفارة الالمانية في موسكو.

- عين قنصلا عاما لجمهورية المانيا الاتحادية في اسطنبول منذ العام 2015.

سفير مملكة بلجيكا هوبر كورمن Hubert COORMAN

- حائز على ماجستير في العلوم السياسية والاجتماعية من جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا.

- بدأ مسيرته الدبلوماسية في 15 تشرين الاول 1990 حيث تقلب في مناصب ادارية عدة.

- عين ملحقا في سفارة بلاده في القاهرة، وناطقا في قسم الشؤون الخارجية في وزارة خارجية بلاده.

- عين سفيرا لبلاده في انغولا بين عامي 2003 و 2007 قبل ان يعين سفيرا في فيتنام بين عامي 2007 و 2011.

- عمل مستشارا دبلوماسيا لدى وزارة العدل.

- عين في العام 2014 سفيرا لبلاده في بريتوريا .

سفير جمهورية البرازيل الاتحادية باولو كورديرو دي اندراديبينتوPaolo CORDEIRO DE ANDRADE PINTO

- حائز على اجازة في التاريخ وناقش في العام 2000 اطروحته تحت عنوان: "الدبلوماسية والسياسة الدفاعية : البرازيل في المحادثات الامنية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة".

- عمل في الشؤون السياسية الخاصة بافريقيا والشرق الاوسط ومجموعة الدول الناطقة باللغة البرتغالية بين عامي 2011 و 2015.

- عين سفيرا في هايتي بين 2005 و 2008 وتقلب في مناصب ادارية عدة .

- عين قنصلا عاما للبرازيل في ميلانو منذ آب 2015.

سفير جمهورية كرواتيا توميسلافبونجاكTomislav BOSNJAK

- حائز على دبلوم في الترجمة من معهد التكنولوجيا الملكي في ملبورن واجازة في الفنون والعلوم السياسية، كما تابع دراسات متخصصة ما بعد التخرج لدى جامعتي زغرب وهارفرد.

- عمل مترجماً وناشرا لصحيفة اسبوعية بين عامي 1976 و 1981 .

- عمل دبلوماسيا لدى وزارة خارجية بلاده وفي الشؤون الاوروبية بين عامي 1992 و 2017.

- تقلب في مناصب دبلوماسية عديدة في كل من البوسنة ، كندا ، ايران، باكستان، طرابلس الغرب، قطر، سلطنة عمان والكويت.

- عين سفيرا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية.

سفير جمهورية غانا بول اوكوه Paul OKOH

- تقلب في مناصب ادارية ودبلوماسية عديدة وعمل لدى عدد من البعثات واللجان النيابية في بلاده.

- عمل في مجال حل النزاعات وفي القطاع التربوي.

- عين سفيرا مقيما لبلاده في جمهورية مصر العربية.

سفير جمهورية الكونغو لوك جوزف اوكيوLUC JOSEPH OKIO

- حائز على اجازة في الفنون والاداب من جامعة برازافيل، وتخرج من معهد العلوم السياسية التابعة لجامعة ليون الفرنسية.

- حائز على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوردو.

- عمل في حقل التعليم ورأس فرع شؤون اللاجئين لدى قسم العلاقات الخارجية في بلاده.

- عمل سفيرا ونائبا للامين العام ورئيس قسم الخدمات العامة في وزارة الشؤون الخارجية لبلاده ولدى منظمة الدول الفرانكوفونية.

- ترأس بعثة بلاده الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

- في العام 2008 عين رئيس بعثة بلاده لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع للامم المتحدة، وتولى مهمة القائم بالاعمال لدى البعثة الدائمة للكونغو في الامم المتحدة.

- بين عامي 2009 و 2017 عين سفيراً فوق العادة لدى الاتحاد الكونفدرالي السويسري، وممثلا دائما في مقر الامم المتحدة في جنيف.

- في العام 2018 عين سفيرا فوق العادة ووزيرا مفوضا من الدرجة الاولى للكونغو لدى الجمهورية التركية.