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كنعان بعد اللجان المشتركة: بت المادة الاولى من قانون البترول والثانية اقرت مع اضافة العودة الى المجلس النيابي بعد الحكومة

4
OCTOBER
2018
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تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان المشتركة المقررات الرسمية للجلسة فقال "اجتمعت اللجان المشتركة برئاسة دولة رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وقد تقرر في بداية الجلسة ارجاء البت بثلاثة قوانين مرتبطة بالتجارة، وهي تنظيم مهنة وكلاء الاعسار وقانون التجارة البرية الباب الخامس، وقانون التجارة البرية الذي درس على مدى عشر سنوات، لابداء ملاحظات وزارة العدل والنواب عليه، حيث يفترض توحيد رؤية القوانين، اذ لا يمكن اقرار قانون تجارة مجتزأ، ثم اسقاط قانون آخر عليه يتعلّق بانقاذ الشركات وهي مسألة مطلوبة، لجهة انقاذها قبل ذهابها للافلاس، وهي مسألة ايجابية تدخل للمرة الأولى في القوانين اللبنانية، وتعطي مجال لوقف المطالبات للشركة الدائنة، وتسمح باعادة هيكلة الدين والادارة قبل الذهاب الى التصفية في حال استنزاف كل الحلول".
 
اضاف "تم اقرار الارجاء لنبدي كل الملاحظات كنواب ووزارة العدل لتوحيد الأمور ضمن قانون واحد لاقراره ضمن مهلة شهر".
وتابع كنعان "بحثنا في قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، وقد اقرت المادة الاولى منه معه بعض التعديلات، وحصل نقاش جدّي ومستفيض حول المادة الثانية التي تتعلّق بنطاقه، لاسيما البند الثالث منها الذي يقول "يحدد مجلس الوزراء المناطق المحظورة من الاراضي الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المستند الى توصية الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المختصة"، وقد اضيف اليها "على أن يحال ذلك للموافقة من قبل المجلس النيابي".
 
وقال "كان هناك رأي بضرورة العودة للمجلس النيابي، وحصل نقاش حول هذه النقطة وقد اقرت مع تحفظ عدد من النواب".
واشار كنعان الى انه "ستتم دعوة اللجان المشتركة الاسبوع المقبل لاستكمال جدول الاعمال كما فهمت من دولة الرئيس، لاسيما أن هناك قوانين تتعلّق بالتوظيف الخاص، وهي مهمة للبنان ومطلوبة من ضمن الاصلاحات الواردة في سيدر، بالاضافة الى قوانين تتصل بالضمانات على الأموال غير المنقولة، حيث سيسمح للمرة الأولى بتاريخ لبنان للشركات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة التي ليس لها امكانات عقارية للاقتراض، من خلال سجل خاص يحدد المعدات وسواها، لتتاح لها امكانية الاقتراض على اساسها".
 
ورداً على سؤال عن تشريع الحشيشة قال كنعان "موضوع زراعة القنب الأخضر لأغراض طبية كان مدرجاً على جدول اعمال جلسة اليوم، لكنه لم يبحث في هذه الجلسة، على ان يحصل نقاش عام حوله عند الوصول اليه، واذا قرر المجلس الدخول بالمضمون تبحث مواده او يحال الى لجنة فرعية تشكّلها اللجان المشتركة".
 
وعمن تحفّظ حول الموارد البترولية قال كنعان "حصل نقاش من نواب من كتل مختلفة بالاضافة الى رأي وزير الطاقة، والبت النهائي يكون في الهيئة العامة".
 
وهل سيستكمل البحث الاسبوع المقبل "تحديد موعد الجلسة وجدول الاعمال مناط بدولة رئيس المجلس النيابي".
 
 
 
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