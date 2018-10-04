خوري: لن نقبل بألا يطبق قرار العدادات للمولدات على كافة الأراضي اللبنانية

A + A -

أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن "قرار العدادت للمولدات سيطبق بكل تأكيد"، مشيراً الى أنه "بموضوع التسعيرة لا يمكن أن يحتسب صاحب المولد أرباحه وخسائره"، مشيراً الى أن "كل مولد لديه حالة وكل قرية لها حالة باستهلاك الكهرباء".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، أوضح خوري "أننا لن نقبل بألا يطبق هذا الأمر على كافة الأراضي اللبنانية"، مشدداً على "ضرورة تطبيق هذا القرار لأن لا مهرب منه".

وأكد أن "اذا كان هناك مجال لأن تخسر مولدات فلا اعتقد أن هذا الامر مقبول"، مشيراً الى أن "نظام العداد جديد وغير مختبر بعد".

ولفت الى أن "صاحب البيت كان يصرف كهرباء بطريقة عشوائية ولا أحد يمكن ان يعرف تأثير هذا الامر".