بالصور - بين الـ "mtv" و "المستقبل" ولعت.. "ما عاد حدا يستحي"!

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المنافسة بين المحطات التلفزيونية مستمرة بالتصاعد وعلى جبهات عدة… وهذه المرة على خلفية حفل انتخاب ملكة جمال لبنان الذي نظمته محطة mtv. تغريدة من المخرج ناصر فقيه وهو ضمن mtv حالياً اشعلت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كتب فقيه: “بعض الزملاء بغير محطات فقدوا اعصابن. تخايلو انو مذيعة بالمستقبل (نعم المستقبل) ما كان عاجبها الevent، هيدي بحد ذاتها نكتة البعض الآخر كبّوا التجرّد على جنب وكبّوا سم ليوم السم عَل تويتر. بدنا نروق يا guys وبالنهاية كلنا اخوة، ولّا لا؟ “، ما اعتبر انتقاصاً من القناة. كما ان حلقة برنامج “منا وجر” عبر mtv اعتبر انه تضمن انتقاصاً من “المستقبل” خصوصاً من قبل الإعلامية دوللي غانم.



الإعلامية في “المستقبل” كارين سلامة وان لم تسمِّ احداً لكنها ردت بقوة قائلةً: “يللي بعد بجيب سيرة تلفزيون المستقبل والعاملين فيه بطريقة دونية وتمسخر ،مش رح اسكتلو مين ما كان يكون،نحنا كمان منعرف نتعجرف بس منختار ما نرد لانو العز يللي مرقنا في غير إنو بدكم ٢٠٠ سنة لتوصلولوا ما بدوم وهيدا علمنا النضوج والتواضع فستحوا بقى يا عيب الشوم عليكم…”.



زميلتها في القناة رشا الخطيب ساندتها معلقة على تغريدة سلامة: ” كيف في شي اسمه جوع مصاري ، في شي اسمه جوع شهرة وجوع بكل شي… بس الشبعانين صاروا قلائل… والحمدالله نحن منهم ومتصالحين مع حالنا، كرامتنا اهم من برنامج او كم دولار زيادة …ما تردي نحن وبظروف صعبة بخافوا منا كيف بس نرجع”.



وعلق كذلك الإعلامي شربل عبود قائلاً: ” المشكل يا صديقتي انو ما عاد حدا يستحي!”.