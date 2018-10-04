متحرش جنسي طليق داخل باصات النقل من صيدا الى بيروت!

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اشارت صفحة "وينية الدولة " على موقع "فايسبوك" الى انه اثناء توجه احدى الفتيات من مركز عملها في صيدا الى منزلها الكائن في بيروت عبر اهم شركات النقل في المنطقه، جلس بالقرب منها شاب بدا مريبا، متوترا ينظر في كل الاتجاهات.

واضافت "وينية الدولة" ان الفتاة لم تكترث للشاب لكنها لاحظت نظراته الغريبة والطريقة التي كان ينظر اليها وأخريات داخل الباص، اذ كانت نظراته شهوانية وغير طبيعية بحسب وصفها، قبل ان يقدم على ممارس افعال جنسية منحرفة امامها.

وقد صورت الفتاة بكاميرا هاتفها النقال ما يفعله الشاب من اعمال مخلة بالآداب العامة، وقد وضعت "وينية الدولة" الفيديو في تصرف القوى الامنية والاجهزة المعنية لاجراء ما يلزم بحق الشاب المعتدي.