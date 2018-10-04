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اسرار الصحف ليوم الخميس 4 تشرين الأول 2018

4
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

استغربت مصادر أوروبية الكلام الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالطريقة المتعالية والمهينة للملك السعودي وتساءلت عما إذا كان سيصدر أيّ توضيح لاحق عن البيت الأبيض بصيغة اعتذار عن الإهانة التي لحقت بالملك السعودي أم أنّ موقفاً سعودياً يشبه حرد السعودية يوم تراجعت واشنطن عن ضرب سورية وأعلنت عن وجود أزمة في العلاقة الأميركية السعودية، أم أنّ ترامب مطمئنّ لحجم قدرته على إلحاق الإهانة بالملك السعودي لدرجة لا تستطيع أوروبا الإطمئنان لأيّ علاقة مع السعودية إلا بحدود الرضا الأميركي…!؟

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


تجاوز الموازنة

تُشير معلومات مبنيّة على أرقام أن معظم الوزارات تجاوزت موازناتها المقرّرة العام الماضي تماماً كما كان يحصل قبل إقرار الموازنة في الأعوام الماضية....


تأخر الوزير

شكا مشاركون في اللقاء الديبلوماسي الذي دعت اليه وزارة الخارجيّة الاثنين في قصر بسترس من تأخّر الوزير باسيل مدّة 40 دقيقة ومن غياب التبريد والتهوئة في مكان الاجتماع....

 

صمت مقصود

لم تصدر أي ردّة فعل على التسجيل المُسرَّب لوزير بقاعي من أعضاء الكتلة التي ينتمي إليها، والذي توعّد فيه رئيس كتلته إذا لم يُعيَّن وزيراً للمرّة الثانية....

 

 


اللواء: أسرار


غمز

يحرص قطب نيابي على عقد لقاءات دورية مع مسؤول كبير، بعيداً عن الأنظار!..


همس

وصلت تقارير دبلوماسية أممية إلى بيروت تفيد بأن دولة كبرى تمانع في فتح معبر نصيب.


لغز

فتحت جهة سياسية تحقيقاً في تسريبات، شكلت تشويشاً على نتائج إجراءات اتخذت أخيراً..

 

 

 


الجمهورية: أسرار


جولة

سُئلت أوساط حزبية عن جولة قام بها أحد الوزراء فقالت: «لم نتابع ذلك».

حركة

سئل مرجع سياسي عمّا إذا كانت حركة الرئيس المكلّف مؤشراً لكلمة سرّ لولادة الحكومة فأجاب: «بكير بعد».

زيارة

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة وفد نيابي لمرجع كبير بعد التهديدات الإسرائيلية كان للدفع باتجاه إنهاء إستحقاق تأخّر وإن الوضع لم يعد يحتمل الإنتظار.

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