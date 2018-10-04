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اليونيفيل: البيئة الأمنية في جنوب لبنان اليوم تختلف عن الوضع الذي كان قائماً قبل 12 عاماً

4
OCTOBER
2018
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كان لافتاً موقف اليونيفيل من التهديدات الاسرائيلية حيث شدّد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تننتي على أن «الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل هادئ ومستقر، وأن البعثة تقوم بعملها وسط التزام كامل من الأطراف في الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على وقف الأعمال العدائية»، مشيراً إلى أن «قوات اليونيفيل تواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف للمساعدة في ضمان بقاء منطقة العمليات مستقرّة. فمن وجهة نظر اليونيفيل، وفي سياق ولايتنا، يتمثل الاعتبار الأهم في استمرار التزام الأطراف وقف الأعمال العدائية وتعاونها مع اليونيفيل. وهذا هو المفتاح لضمان عدم حدوث تجدد للأعمال العدائية».

 

وأشار الى أن «البيئة الأمنية في جنوب لبنان اليوم تختلف اختلافاً استراتيجياً عن الوضع الذي كان قائماً قبل 12 عاماً، بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها اليونيفيل وشريكها الاستراتيجي القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك بفضل التزام الأطراف وقف الأعمال العدائية».

 

وعن موقف اليونيفيل في ما يتعلق بالانتهاكات الجوية الإسرائيلية، لفت الى أن «اليونيفيل تقدّم تقارير عن جميع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي، وكل الطلعات الجوية الإسرائيلية مدرجة في التقارير الدورية المقدمة من الأمين العام إلى مجلس الأمن. كما تقدم اليونيفيل احتجاجات على جميع الانتهاكات الجوية الى الجيش الإسرائيلي وتطالبه بوقفها فوراً. وقد احتجت حكومة لبنان لدى اليونيفيل على انتهاكات المجال الجوي. وهذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية تقوّض وقف الأعمال العدائية والجهود الرامية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار».

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