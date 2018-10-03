رئيس المجلس الشيعي نوه بموقف الرئيس عون في الامم المتحدة: تحرك باسيل خطوة حكيمة ندعمها

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رأى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان في بيان، أن "ادعاءات الكيان الصهيوني الكاذبة بتخزين المقاومة لصواريخها قرب المطار عملية افتراء فاشلة لخلق شرخ بين المقاومة وشعبها بغية اثارة فتنة بين اللبنانيين"، وقال: "لقد فات قادة هذا الكيان ان لبنان بشعبه وجيشه كتلة مقاومة متراصة في الدفاع عن لبنان".

أضاف: "إن إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لتنفيذ عدوان جديد ضد وطننا، لولا منظومة الردع التي شكلتها المقاومة في الدفاع عن لبنان".

وأكد أن "لبنان القوي بشعبه وجيشه ومقاومته يحتاج إلى مزيد من المنعة التي تستدعي تفعيل مؤسسات الدولة من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق الاستقرار السياسي، وتشكل شبكة أمان تحمي لبنان من المخاطر المحيطة به".

ونوه ب"مواقف فخامة الرئيس ميشال عون في الامم المتحدة، التي عبرت عن مواقف الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية"، وقال: "إن تحرك معالي وزير الخارجية جبران باسيل خطوة حكيمة ندعمها وندعو إلى المزيد من التحركات الدولية لكشف افتراءات اسرائيل وافشال مؤامراتها".