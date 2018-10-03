بالفيديو: عناصر الحماية في قوى الأمن الداخلي ينقذون شخصية بارزة من عملية اغتيال!

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حصلت قناة "الجديد" على مقطع مصور يظهر جانباً من تدريبات جرت خلال دورة لقوى الأمن الداخلي - سرية الفهود من أجل حماية المواكب والشخصيات، شارك فيها شخصياً محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر.

ويظهر الفيديو عملية انقاذ مفترضة نفذها عناصر الامن للمحافظ خضر الذي شارك في هذه التدريبات ليسجل سابقة هي الأولى من نوعها.

وفي اتصال مع المحافظ خضر، أكد لـ"الجديد" أن هذه المشاهد صورت خلال دورة تدريبية خضع لها عناصر الحماية التابعين له، في اطار التشديد الأمني المطلوب لكونه شخصية مهددة أمنياً، وقد شارك شخصيا في هذه الدورة حيث تلقى معظم التدريبات النظرية والتطبيقية، والتي تخللها دورة اسعافات اولية ونصائح أمنية رأى فيها خضر أهمية بالغة.