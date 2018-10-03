حراك حكومي جديد فهل تَخرج صيغة الحل قريبا ؟

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لم تنقطع الاتصالات والمشاورات الحكومية التي تكثفت بعد عودة رئيس الجمهورية من الخارج وعلى عكس ما ظن البعض، فالتواصل بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر كان قائما بشكل مباشر او غير مباشر .

جديد الحراك الحكومي ترجم بزيارة قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا ظهرا مطلعا رئيس الجمهورية على حصيلة مشاوراته الاخيرة

عما نشر اعلاميا من طرح يقضي باعطاء نيابة رئاسة الحكومة للقوات مع 3 حقائب من ضمنها وزارة دولة، نسأل عون:

رفض الان عون الرد بالسلبية او الايجابية، لكن مصادر مطلعة نقلت عن زوار رئيس الجمهورية ان الرئيس ليس بوارد التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة وهو متمسك بها.

عما قاله وزير الاعلام من انه زعلان من الوزير باسيل لانو ما بيحكي معنا سألنا نائب التيار:

على مقلب التقدمي الاشتراكي الذي كان رئيسه وليد جنبلاط قد ارسل اشارات ايجابية باتجاه حلحلة ما تسهيلا للتشكيل ، تفيد مصادر مطلعة على خط العقدة الدرزية ان هذه العقدة سهلة متى حلت عقدة القوات ما يعني عمليا ان الاتجاه هو بان يتمثل جنبلاط بوزيرين درزيين على ان يكون الثالث وسطيا.

على اي حال يبقى الاهم المسودة الجديدة التي سيحملها الئريس المكلف لرئيس الجمهورية في اللقاء الثاني المرتقب قريبا.