تخريج جنود إناث في لواء الحرس الجمهوري

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أقيم قبل ظهر اليوم في لواء الحرس الجمهوري حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد ما أنهين فترة التدريب المقررة لهن.

ترأس الحفل قائد اللواء العميد سليم فغالي ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وذوو المتخرجات وعدد من الضباط، حيث ألقى العميد فغالي كلمة في المناسبة قال فيها: "في غمرة التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية خلال هذه المرحلة الدقيقة، إذ يحافظ العسكريون على جهوزيتهم كاملة في مواجهة العدو الإسرائيلي لصد أطماعه وإحباط غاياته العدوانية، وفي مواجهة أي محاولة من الإرهاب للمساس بسلامة المواطنين وأمنهم، يمثل عزمكنَّ على الانضمام إلى الجيش دليلا إضافيا ساطعا لا لبس فيه على ما تختزنه المرأة من قدرة وشجاعة، وما تضطلع به من دور أساسي سواء في المجتمع أو في المؤسسات المختلفة، وفي شكل خاص الأمنية منها".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.