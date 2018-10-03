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رئيس الجمهورية بحث مع الرئيس الحريري مسار تشكيل الحكومة

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الرئيس المكلف: الاجواء ايجابية وكان اتفاق على وجوب الاسراع في التأليف لتتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعرض معه آخر اجواء عملية تشكيل الحكومة والاتصالات التي يجريها في هذا الشأن، وكان اتفاق على ضرورة الاسراع في عملية التأليف، كي تتمكن الحكومة العتيدة من مواجهة مختلف التحديات لاسيما الاقتصادية منها والتهديدات الاسرائيلية.

الرئيس الحريري

واشار الرئيس المكلف بعد اللقاء في تصريح مقتضب الى الصحافيين الى أنه تشاور مع الرئيس عون في الموضوع الحكومي وقال:" كان اتفاق مع فخامة الرئيس على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة بسبب الاوضاع الاقتصادية، على ان يكون هناك لقاء ثان مع رئيس الجمهورية. الاجواء ايجابية ان شاء الله، وأنا متفائل جداً."

ودعا الرئيس الحريري الصحافيين الى متابعته غداً.