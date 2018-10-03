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رئيس الجمهورية التقى وزير الداخلية والبلديات وابرق الى الرئيس العراقي الجديد

3
OCTOBER
2018
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رئيس الجمهورية التقى وزير الداخلية والبلديات وابرق الى الرئيس العراقي الجديد
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الوزير المشنوق: تعمدت الزيارة للوقوف الى جانب فخامة الرئيس وتأييده في موقفه الممثل للدولة اللبنانية في مواجهة التهديدات الاسرائيلية
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وزير الداخلية: رد الفعل الذي حصل من قبل الدولة ممتاز وهذا يؤكد على ضرورة وجودها وقدرتها على الحركة للدفاع عن سيادة لبنان واستقراره
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الوزير المشنوق: رئيس الجمهورية دائم التفاؤل بحلولٍ للموضوع الحكومي والمسألة الرئيسية لديه الآن هي الاقتصادية
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق وبحث معه في آخر التطورات.
تصريح الوزير المشنوق
وبعد اللقاء، ادلى وزير الداخلية بالتصريح التالي للصحافيين: "ان زيارة فخامة الرئيس واجبة، خصوصا بعد عودته من السفر والجهد الذي قام به في الخارج. وقد تعمدت الزيارة اليوم للوقوف الى جانب فخامته لتأييده في موقفه الممثّل للدولة اللبنانية في مواجهة التهديدات الاسرائيلية التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي، والتي كنا نسمع عادة ردود فعل اقل عليها من السياسيين بمن فيهم انا قبل ان اتكلم عن غيري. وان رد الفعل الذي حصل من قبل الدولة اللبنانية ممتاز، وهذا يؤكد اكثر فاكثر على ضرورة وجود الدولة وفاعليتها وقدرتها على الحركة للدفاع عن سيادة لبنان واستقراره."
اضاف: "اعرف انكم ستسألون عن الموضوع الحكومي، وانا ليس عندي ما اقوله لأنني لست طرفا في المشاورات الدائرة حول هذا الموضوع. وقد تباحثنا في الموضوع الامني في اكثر من مكان، والذي هو موضع اشادة باعتراف الجميع. وفخامة الرئيس سمع في الخارج الكثير عن النجاح الامني الذي حققته الاجهزة الامنية منذ سنوات قليلة وحتى اليوم."
وقال: "تناقشنا ايضا في ما جرى مع فخامة الرئيس في الرحلة الى نيويورك التي قام بها والمشاورات التي قام بها في الخارج."
وردا على سؤال حول موضوع المطار، قال الوزير المشنوق: "لقد تناولنا هذا الموضوع، وفخامة الرئيس وعد بمعالجته بحكمته ودقته وانصافه، وباهتمامه بأمن المطار وأمن المسافرين معا."
وعمّا اذا كان مرتاحا للوضع الامني الراهن، استنادا الى المعطيات على الارض، اجاب الوزير المشنوق: "علينا ان نفرّق بين الموضوع الاسرائيلي والأمن. فالموضوع الاسرائيلي سياسي بحت، وبرأيي الشخصي لن يحدث شيء. وهذا رايي الشخصي. وفي اي حال نحن مرتاحون، ولا نريد ان نصيب انفسنا بالعين، فوضعنا الامني افضل من كثير من الدول المتقدمة في العالم."
وسئل عمّا اذا كان الوضع يستدعي اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع، فاجاب: "ما من شي، واذا كان هناك من داع فيكون الامر يتعلق بالتهديدات الاسرائيلية، اما على الصعيد الداخلي فما من شي."
وعن مصير التحقيق بما جرى في المطار، قال: "لا اعرف. عليكم ان تسألوا القضاء العسكري. انا لا اتدخل في الموضوع."
وسئل الوزير المشنوق عن موقفه، "كوزير للوصاية" من الازمة الدائرة بين الوزير وليد جنبلاط والامن الداخلي بخصوص قضية احد العقداء، فاجاب: "انا لست وزير وصاية، فانا وزير مباشر. ونحن نتابع هذا الموضوع، وبالتأكيد سيتم تطبيق القانون فيه."
وعن التدابير الامنية في البقاع وغيرها من المناطق، قال: "لقد اعلن قائد الجيش انه ليس هناك من تدابير امنية او خطة امنية جديدة بل استمرار للعمل الامني الذي يقوم به الجيش بشكل اساسي في هذه المرحلة، وشعبة المعلومات. وهما يقومان بدور كبير وجدّي وفعّال."
وسئل الوزير المشنوق عمّا اذا كان الحل لما حصل في المطار من صراع بين جهاز امن المطار وسرية قوى الامن الداخلي بكف يد احد رئيسي الجهازين فاجاب: "لم يحصل صراع بل إشكال كما قلت. فالصراع هو كلمة اكبر بكثير من الواقع. ولقد حصل حادث تم حله والعمل في المطار يسير بشكل عادي. لقد سبق وقلت ايضا ان هناك اشكالية لم يتم التركيز عليها في المرسوم المعني، حيث ان هناك كلمات تحتمل الاجتهادات من الاجهزة، وممكن ان يتم استخدامها قانونا بشكل ان يكون لك رأي في الموضوع لا يوافق عليه جهاز آخر. المهم ان هذا الامر لدى فخامة الرئيس وهو الذي يعالجه."
وسئل عمّا اذا كان لمس لدى الرئيس عون تفاؤلا بقرب حل الموضوع الحكومي، فاجاب: "ان اقل موضوع ناقشناه هو الموضوع الحكومي، وفخامة الرئيس دائم التفاؤل ان هناك حلولا له، والمسألة الرئيسية لدى فخامته الآن هي المسألة الاقتصادية قبل اي امر آخر. وهذا يستوجب المزيد من التشاور وربما المزيد من القرارات من دون ربطها بعناوين كبرى كي تتم متابعة امور المواطنين ومشاكلهم."
تهنئة الرئيس العراقي
على صعيد آخر، ابرق الرئيس عون الى الرئيس العراقي الجديد برهم صالح مهنئا بانتخابه، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

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