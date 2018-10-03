المكتب الاعلامي لبانو: لقاء عاليه لم يكن لضرب المصالحة بل لتعزيزها

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب انطوان بانو البيان الآتي:

نشرت جريدة "النهار" الغرّاء صباح اليوم في صدر صفحتها الأولى صورة عن الدعوة التي كان قد وجهها مكتب المدارس في قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر إلى النائب بانو للقاء حواري معه في عاليه عن حرب الجبل. وعلى الرغم من أنّ اللقاء قد تمّ إلغاؤه، إلا أنّ السياق الذي أوردت فيه الصحيفة الخبر وربطته بعنوان "لمصلحة من تخريب مصالحة الجبل؟" يُثير الاستغراب والتساؤل في آن معاً عمّا رمى اليه المقال، خصوصاً وأنّ مضمون الخبر وُضع في إطار سلبي يوحي بأن ثمة من يعمل لضرب ما تحقّق في الجبل من مصالحة خلال الأعوام الماضية.

انطلاقاً ممّا تقدم، يهمّ العميد بانو أن يؤكد أنّ اللقاء الذي كان مقرراً ثم أُلغي، لم يكن يهدف الى ضرب المصالحة في الجبل التي يتمسّك بها العميد بانو والتيار الوطني الحر، بل إلى تعزيز المصالحة وترسيخها وتحصينها.

وفي هذا الإطار، يؤكد العميد بانو أنه ابن المؤسسة العسكرية الجامعة لطوائف وأطياف الوطن كافةً والحريصة على ترسيخ الوحدة واللحمة الوطنية.