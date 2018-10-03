مخزومي التقى وفدا من مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني

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التقى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مجلس النواب، وفدا من "مجموعة الشرق الأوسط" في حزب المحافظين البريطاني (CMEC)، وتناول اللقاء أوضاع لبنان والمنطقة.





إثر اللقاء، قال مخزومي إن "الحديث تطرق إلى دور بريطانيا في دعم لبنان في المحافل الدولية وسبل تعزيز التعاون، وتحديدا بين مجلسي النواب البريطاني واللبناني على مستوى تحديث التشريع في مختلف الميادين الحيوية.





وأمل "مواصلة بريطانيا والمجتمع الدولي دعم استقرار لبنان"، مشددا على "ضرورة بذل جهود دولية جادة لحل أزمة النازحين"، ومثمنا مواقف الرئيس ميشال عون من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك المشددة على ضرورة تخفيف أعباء النزوح السوري عن لبنان".





من جهة أخرى، جدد مخزومي دعوة القوى السياسية إلى تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف، لافتا إلى أن "تشريع الضرورة الذي يقوم به مجلس النواب مهم لتيسير أمور الناس، كما أنه سيسمح للبنان بالحصول على القروض التي من شأنها تطوير اقتصاده".