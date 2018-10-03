رعد من بعبدا: الوفاء للمقاومة الى جانب الرئيس وننوّه بتحرك باسيل

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد وتم عرض التطورات الراهنة محليا وخارجيا.



وفي مستهل اللقاء نقل النائب رعد شكر الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله وكتلة الوفاء للمقاومة على المواقف التي اتخذها الرئيس عون في الفترة الاخيرة لا سيما في كلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة وفي اللقاءات الاعلامية التي أجراها.



وقال النائب رعد: "لقد عبر فخامة الرئيس بمواقفه عن الحس الوطني السيادي الذي يستشعره اللبناني الاصيل الذي يريد بلده قويا وحرا وألا يكون مكسر عصا لأي طامع او معتد او غاز".



أضاف: "إن مواقف الرئيس عون أثلجت قلوب اللبنانيين وعبرت عن الاصالة التي نستند اليها، مؤكدين وقوف الكتلة الى جانب الرئيس في كل ما يحفظ منعة لبنان وقوته وسيادته، وننوه بالتحرك الذي قام به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والذي اجهض اكاذيب العدو ووضع الحقيقة امام امام الرأي العام".



وشكر الرئيس عون للكتلة مواقفها واكد انه عبر عن قناعاته وقناعات اللبنانيين وحملهم تحياته الى السيد نصرالله.