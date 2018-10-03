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في الفنار.. لن تصدقوا ماذا يفعل أمام المطرانية!

3
OCTOBER
2018
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رادار سكوب:

 

في زمن الانحطاط الفكري والاخلاقي لا شيء مُستغرب حتى الامراض النفسية والاضطرابات لدى البعض والهوس الجنسي لدى البعض الآخر لم يعد مفاجئاً. زمن رديء وافعال مقرفة قد تستوعبها عقول الكبار لكن ما ذنب البراءة؟ نعم براءة اطفال صغار وفتيات بعمر الورد حتى ترتكب افعال دنيئة لا تشبه الا صاحبها من اشباه الرجال امام اعينهم؟

 

المكان: امام مطرانية مار جرجس في حي الاشورية - الفنار .
المرتكب: شاب في ربيع عمره.
الفعل: ممارسة العادة السرية امام اعين اطفال، شابات، نساء ورجال حتى.

 

النتيجة؟ غضب سيطر على الاهالي وسكان المنطقة.

 

الحديث هنا عما تلقاه موقع "رادار سكوب" منذ فجر يوم الثلاثاء من إتصالات وشكاوى عدة من السكان آملين ايصال صوتهم الى المعنيين.

 

الجميع اجمع على الرواية عينها والتي تفيد عن قيام احد الأشخاص بممارسة العادة السرية داخل سيارته امام مطرانية مار جرجس في حي الاشورية وعلى مرأى عدد من الأبنية السكنية التي تقطنها عائلات واطفال بشكل علني غير آبه بأحد.

 

وقد تمكن احد السكان من توثيق الجرم عبر كاميرة هاتفه، مع الإشارة الى ان الحادثة تتكرر بشكل شبه يومي.

 

الشكاوى التي وصلتنا مرفقة بشريط فيديو يوثق ما يجري فضلنا عدم نشرها او الاضاءة عليها قبل وضعها في عهدة الاجهزة الامنية حرصا منا على عدم فرار الفاعل او تواريه عن الانظار فور درايته ان امره اكتشف وموثق.

 

ساعات قليلة على إبلاغ الاجهزة الامنية بالتفاصيل التي كانت بحوزتنا، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه في منطقة الجديدة بناء لإشارة القضاء المختص.

 

وبحسب معلومات "رادار سكوب" المتقاطعة مع أكثر من مصدر، فإن الفاعل في العقد الرابع من العمر، يدعى "ا.ي" وهو يعاني من اضطرابات وامراض نفسية وقد بوشرت التحقيقات معه تمهيداً لأخذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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