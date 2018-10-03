بالصورة - يتعاطى المخدّرات ويروجها على متن دراجته الآلية!

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بعد ان تكاثرت ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات ضمن نطاق جبل لبنان، والضرر الكبير التي تلحقه بالمجتمع من جميع الفئات وبخاصة فئة الشباب.

وبتاريخ 1/10/2018 وفي محلة الدورة، وبنتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، المدعو ح. ي. (مواليد عام 1985، لبناني) يقوم بترويج المخدرات في المحلة على متن دراجة آلية، تم حجزها، وفق ما اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها.

واشار البيان الى انه وبتفتيش الموقوف عثر بحوزته /72/ ظرفاً يحتوي على مادة الهيرويين وظرف بداخله مادة الكوكايين اضافة الى مبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف بترويج وتعاطي المخدرات.

وقد أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.