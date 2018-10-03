أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 تشرين الأول 2018

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البناء

كواليس

قرأت مصادر دبلوماسية في بيان التحالف الذي تقوده واشنطن ضدّ داعش في سورية الذي تعتبر فيه أنّ تسليم روسيا لسورية لشبكة صواريخ أس 300 لا يؤثر على عملياته في سورية تراجعاً عن الكلام السابق لواشنطن حول اعتبار الخطوة الروسية تصعيداً خطيراً، ما يعني تأقلماً أميركياً مع القرار الروسي وتجاوزاً لمخاطر توتر راهن عليه «الإسرائيليون» يمكن أن يتيح لهم الرهان على تغطية أميركية لأيّ مواجهة يمكن أن تذهب إليها «إسرائيل» بعد هذا التطوّر في الموقف الروسي في سورية…

الجمهورية

أعطيت تعليمات مشددة الى قياديين حزبيين بالتمييز بين مرجع كبير ورئيس «تيار» والإكتفاء بالتصويب على الثاني

يقول قطب سياسي إن مرجعا كبيرا لن ينزعج أبداً اذا استنكف فريق سياسي عن المشاركة في مؤسسة فاعلة

يوحي حزب بارز حينا ًبأن عقدة تأليف الحكومة خارجية، وحينا آخر بأن العقدة لحسابات رئاسية مستقبلية

اللواء



سأل حليف لحركة سياسية عن مغزى انعقاد مؤتمر دوري، يكتفي بإحداث تغيير في موقع فقط؟



يخشى دبلوماسي «مشرقي» أن تدخل عملية تأليف الحكومة في «سباتٍ عميق» يتجاوز عيدي الاستقلال والميلاد!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين يتوقّعون أن تعزز إيران تشدّدها في ملفات المنطقة بالتوازي مع التحضيرات الأميركية لزيادة العقوبات عليها في تشرين الثاني المقبل