tayyar.org يكشف تفاصيل جريمة قتل البنغالية التي عُثر على جثتها داخل حقيبة في الدكوانة

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لارا الهاشم -

يوم الجمعة الفائت استفاق أهالي الدكوانة على خبر مريب مع اكتشاف حقيبة سفر مشبوهة وضعت في مرآب أحد المباني، في الشارع المقابل لمصلحة تسجيل السيارات.

للوهلة الاولى تمحورت الشكوك حول احتوائها على مواد متفجّرة قبل أن يكشف عليها الخبير العسكري ويدحض الشكوك السابقة. إلا أن محتوى الحقيبة زاد المشهد فظاعة: إمرأة ذات بشرة داكنة، منتفخة البطن، مكبّلة بشريط لاصق وموضوعة داخل حقيبة السفر.

على الفور مسحت الشرطة القضائية مسرح الجريمة وباشر فرع المعلومات بعملية الرصد والمتابعة. في أقل من 48 ساعة تمكن فرع المعلومات من كشف أول خيوط الجريمة حتى تبلورت جميع ملابساتها التي بدأت في النبعة مرورا ببرج حمود وصولا إلى الدكوانة، خلال أيام قليلة.

وفي التفاصيل وفقا لمعلومات خاصة ب Tayyar.org، أن المغدورة من الجنسية البنغالية و تدعى "شيلي بيغوم" كانت تعمل في مجال تسهيل الدعارة. لا بل وأكثر، فهي كانت "قوادة" تدير شبكة دعارة لفتيات بنغاليات، مقابل خمسين ألف ليرة لبنانية يدفعها كل زبون، فيما تتقاضى الفتاة عشرة آلاف ليرة لبنانية منها مقابل الخدمة الجنسية التي تأدّيها.

لكن ما حصل بعد فترة زمنية أن الأخيرة توقّفت بالكامل عن الدفع للفتيات أجرهنّ، ما خلق نقمة لديهن. وفي 27 أيلول، أي قبل يوم على اكتشاف الجريمة، حصلت مشادّة كلاميّة بين القتيلة وخمس فتيات داخل غرفة تقطنها إحداهنّ في محلّة النبعة، إلى أن أقدمت "منى" على خنقها بواسطة شال بمساعدة الأربعة اللواتي قُمنَ بضربها وتثبيتها. بعد التأكد من وفاتها توجّهت ثلاثة منهنّ إلى منطقة برج حمود واشترين حقيبة سفر ثم عُدن إلى النبعة ووضعن الضحية في داخل الحقيبة. وتضيف معلومات Tayyar.org أن الفتيات استقلّين بعد ذلك سيارة أجرة ونقلن الحقيبة إلى منطقة الدكوانة حيث عُثر عليها، ثم أطفأن خطوط هواتفهنّ. أما سبب انتفاخ بطن القتيلة الذي ظهر في صورة الجثة التي انتشرت، فيعود للتأخر في اكتشافها ل 24 ساعة.

هذه الوقائع توصّل إليها المحقّقون بنتيجة التحريات السريعة وعمليات الرصد التقنية ومسح كاميرات المراقبة، بعد أن تمكن فرع المعلومات من توقيف أربعة من أصل الفتيات الخمس اللواتي أظهرت التحقيقات تورّطهنّ بشكل مباشر بالجريمة، وهن بحسب مصادر Tayyar.org: "منى" التي أقدمت على خنق المغدورة وياسمين المعروفة ب"كليما" و "شفلا" صاحبة الغرفة التي نُفّذت بداخلها الجريمة و "ليپي" التي شوهدت في كاميرات المراقبة تحمل الحقيبة وبداخلها المغدورة. أما "شاتي" فلا تزال متوارية عن الأنظار فيما تتواصل عمليات الرصد لتوقيفها. وتفيد المعلومات بأنه تم توقيف اثنتين منهن في منطقة الشمال بعد مداهمة منزل إحدى صديقاتهنّ.

لم تكن التحقيقات سهلة بخاصة أن الموقوفات زعمن في البداية أن 15 شخصا شاركوا في الجريمة. وقد شملت التحقيقات جميع الذين يدورون في فلك هذه المجموعة من بينهم صديق القتيلة السوري الجنسية الذي كان يساكنها وسائق الأجرة، بحيث تبيّن ألا علاقة لهما بالجريمة. أما الحصيلة النهائية للتوقيفات بنتيجة عمليات الدهم فهي تسع فتيات، من بينهنّ خمسة أخريات يشتبه في تورطهنّ بالدعارة وبتعاطي المخدّرات.

كما تشير معلومات Tayyar.org إلى أن الفتيات جميعهن يُقمن في لبنان بصورة غير شرعية وقد عثر فرع المعلومات أثناء مداهمته لمنزل المغدورة على جواز سفر كانت تستخدمه، تبيّن أنه يخصّ شقيقتها.

وعلى ضوء كل ما سبق، تفتح هذه الجريمة بفظاعتها الباب على تساؤلات حول أعداد سكان لبنان غير الشرعيين و شبكات الدعارة التي يديرها ويعمل فيها أجانب كما لبنانيون وحول مستوى الإنحدار الذي وصل إليه المجتمع اللبناني.