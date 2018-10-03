لبنان يكتسح بطولة العالم في الحساب الذهني في جوهانسبرغ

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شارك ٦٥ تلميذ من مختلف المناطق اللّبنانيّة الّذين يتعلمون برنامج الحساب الذّهني iSmart و Semas في المباراة العالميّة للحساب الّتي أجريت اليوم في جوهانسبرغ.

وحقّق التلامذة اللّبنانيون نتائج أبهرت جميع المشاركين في البطولة الّتي نظمتها مؤسسة الـ GAJSMA والّتي تضم ٢٤ دولة.

وحصد الفريق اللّبنانيّ المراتب الأولى وكانت على الشّكل التّالي:

- بطل أبطال العالم : ١٤ تلميذ

- بطل العالم: ١٩ تلميذ

- مرتبة أولى: ١٧ تلميذ

- مرتبة ثانية: ٩ تلامذة

- مرتبة ثالثة: ٦ تلامذة



هذا وقدّمت التّلميذتان لور محسن وسيلين أبروميان أفضل عرض مواهب في العالم. حيث تمكنت التّلميذة لور محسن من الإجابة عن ١٠ مسائل حسابيّة معقّدة تتضمّن قسمة أعداد من خمسة أرقام في وقت قياسيّ بلغ ٤٠ ثانية وحصلت على نتيجة ١٠٠/١٠٠.